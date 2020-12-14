RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12732127331273412735
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 05:20

  flyman написав:СуперСус появився


Флай то що з кавалірками :?
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3190 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 06:18

Маю 1 запитання

Дешевше буде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11455
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 06:39

  Хомякоид написав:
  flyman написав:СуперСус появився


Флай то що з кавалірками :?
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?

На відео - інтерв'ю з паном Флайменом?
Чи це його майбутнє -
бомжувати?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23327
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12732127331273412735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25386 17581656
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 21:11
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6899886
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 101777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.