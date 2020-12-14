|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лют, 2026 05:20
flyman написав:
СуперСус появився
Флай то що з кавалірками
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
Хомякоид
Додано: Пон 23 лют, 2026 06:18
Дешевше буде?
Investor_K
Додано: Пон 23 лют, 2026 06:39
Хомякоид написав: flyman написав:
СуперСус появився
Флай то що з кавалірками
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плати по життю ?
На відео - інтерв'ю з паном Флайменом?
Чи це його майбутнє -
бомжувати?
Frant
