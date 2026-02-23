Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 228229230231 Додано: Нед 22 лют, 2026 13:18 Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав: Ви,і інші , як теоретики у цьому питанні не розумієте проблему .

Девушка сама отключает не хуже Зубра а шо дальше,как заряджать аккумулятори? Ви,і інші , як теоретики у цьому питанні не розумієте проблему .Девушка сама отключает не хуже Зубра а шо дальше,как заряджать аккумулятори? Ви за два місяці схоже теж практиком не стали

Зубр як відключає так і включає назад. Стрибки не перманентні Ви за два місяці схоже теж практиком не сталиЗубр як відключає так і включає назад. Стрибки не перманентні

навіть Ви не зрозуміли , Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит навіть Ви не зрозуміли, Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит Vadim_ Повідомлень: 4770 З нами з: 23.05.14 Подякував: 650 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 00:33 smdtranz написав: Faceless



но 270 с в том году установленного ДТЕК транса , как такое?

теоретики не в курсе , зубры но 270 с в том году установленного ДТЕК транса , как такое?теоретики не в курсе , зубры Vadim_ Повідомлень: 4770 З нами з: 23.05.14 Подякував: 650 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 00:38 smdtranz написав: Faceless



це к хозяину сетей , ДТЕК , почему такой перекос , на одной фазе 230 а на другой 270 це к хозяину сетей , ДТЕК , почему такой перекос , на одной фазе 230 а на другой 270 Vadim_ Повідомлень: 4770 З нами з: 23.05.14 Подякував: 650 раз. Подякували: 532 раз.

