Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 22 лют, 2026 13:18
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Ви,і інші , як теоретики у цьому питанні не розумієте проблему .
Девушка сама отключает не хуже Зубра а шо дальше,как заряджать аккумулятори?
Ви за два місяці схоже теж практиком не стали
Зубр як відключає так і включає назад. Стрибки не перманентні
навіть Ви не зрозуміли
, Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит
Додано: Пон 23 лют, 2026 00:33
smdtranz написав:Faceless
так защита уже в инверторе есть
вопрос в том, чтоб пользоваться электричеством даже тогда, когда оно за пределами допустимого, то есть поставить стабилизатор
хотя это приводит к еще большей разбалансировке сети и выходу из строя всяких подстанций
но 270 с в том году установленного ДТЕК транса , как такое?
теоретики не в курсе , зубры
Додано: Пон 23 лют, 2026 00:38
smdtranz написав:Faceless
так защита уже в инверторе есть
вопрос в том, чтоб пользоваться электричеством даже тогда, когда оно за пределами допустимого, то есть поставить стабилизатор
хотя это приводит к еще большей разбалансировке
сети и выходу из строя всяких подстанций
это к хозяину сетей , ДТЕК , почему такой перекос , на одной фазе 230 а на другой 270
