Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:16

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  барабашов написав:Кому верить о ситуации с отоплением в столице?
Свет кстати с субботы как выключают если вообще выключают?

А з якою метою цікавишся?

Хотим со знакомым нотарём одного $-героя-$ войны со Львова в кампусе прописать.
А там всё на электрике.
Ну не тягать же ему воду по лестнице на 23й этаж в тёмные и холодные аппарты?

поселите в селе у реки, в избушке или палатке
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:08

  airmax78 написав:Хомякоид
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.

"Тетрис" і "Рибальський" на черзі. Питання часу
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:26

  airmax78 написав:Хомякоид
Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.


Ну ви ж не дурак.
По легенді проживаєте в Австрії.
Не могли не побачити що в цивілізованій країні все робиться на порядок, можливо навіть не на один краще ніж в Україні.
Починаючи з сортування сміття, паркування, водіння в пяному стані, обігрів вулиць, утеплення будинків, медицини, громадського транспорту і т.д. і т.п.
Та це вже не один десяток разів тут розжовувалось зі всіх сторін.

Це як дві фірми. В одної все ок, в другої все розкрадається, непотизм, склоки, підстави, травля. Друга фірма обовязково збанкрутує.

Так і з державами. Було зрозуміло що це все приведе рано чи пізно до колапсу.
Тому і маємо подібні картинки з покинутими квартирами.
Зображення
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 23 лют, 2026 22:28, всього редагувалось 1 раз.
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

це ж ким треба бути, щоб глузувати з вибитих після прильотів вікон?
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:33

  kingkongovets написав:це ж ким треба бути, щоб глузувати з вибитих після прильотів вікон?

Ккц, де ти бачиш глузування???
Людина із-за кордону прямо називає речі своїми іменами.
Укро-чиновники і укро-бізнесмєни, разом з російськими генералами, нищать цю державу.
Невже ти не бачиш розквіту корупції, непотизму, тотальної некомпетентністіиі дешевого популізму та безвідповідальності , останніх 7 років. Навіть, всі 35 років????
