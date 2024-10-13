Ринок ОВДП
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 лют, 2026 20:29
Кошти падають на брокерський рахунок, з нього виводите на будь-який свій підв'язаний рахунок
ternofond
Повідомлень: 50
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 лют, 2026 20:43
nuwanda написав:
Підкажіть яким чином відбувається виплата при достроковому продажу овдп придбаних через дію в ІСУ ? воно автоматично надходить на карту вказано при купівлі чи можна в ручному режимі переказати кошти куди треба ?
вибирається в ручному режимі на одну із карт, зареєстрованих та підтверджених в особистому кабінеті ICU.
edgar_po
Повідомлень: 618
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:30
https://invest.rsg.ua
Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.
Алексей77
Повідомлень: 2068
З нами з: 04.12.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:43
Алексей77 написав:
https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.
просто цікаво кому і скільки вони видають кретитів під 36-72% річниих ?
якщо нададуть фінансову інформацію можна проаналізувати.
ще мінус 19,5%% податків з дивідентів.
сума інвестицій 8,5 млн за 5,5 років, При мінімумі 200 тис. = це близько 43 особи залучено або близько 8 в рік. Не густо.
edgar_po
Повідомлень: 618
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:49
Алексей77 написав:
https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.
Фінзвітність з аудитом за 2024 читали? Питань не виникло?
Navegantes
Повідомлень: 682
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 175 раз.
Профіль
2
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 11:51
Алексей77 написав:
https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.
Судя по тому, что в
профильной теме
тишина уже почти 5 лет и офпред на форуме в блоке, хорошая компания, надо брать.
moveton
Повідомлень: 6689
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 823 раз.
Профіль
3
11
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 13:03
Алексей77 написав:
https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.
Це ж було вже
Підвищена дохідність, обмежена пропозиція, тільки до кінця лютого... типу налітай, поки не розібрали... нічого не нагадує?
Всюдиносапхайчик
Повідомлень: 728
З нами з: 05.03.13
Подякував: 22 раз.
Подякували: 86 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:08
А кредиткою укргазу хтось по нашій темі користувався? Є якісь комісії/обмеження/нюанси?
Soko56789
Повідомлень: 1
З нами з: 23.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:15
Спасибо коротко и ясно
Алексей77
Повідомлень: 2068
З нами з: 04.12.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лют, 2026 21:41
Soko56789 написав:
А кредиткою укргазу хтось по нашій темі користувався? Є якісь комісії/обмеження/нюанси?
Все нормально, все працює.
Inter
Повідомлень: 50
З нами з: 02.10.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
3
19757
0
19296
Пон 28 кві, 2025 22:38 dan74
3
24566