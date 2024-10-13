RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1081108210831084
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 20:29

Re: Ринок ОВДП

Кошти падають на брокерський рахунок, з нього виводите на будь-який свій підв'язаний рахунок
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 20:43

  nuwanda написав:Підкажіть яким чином відбувається виплата при достроковому продажу овдп придбаних через дію в ІСУ ? воно автоматично надходить на карту вказано при купівлі чи можна в ручному режимі переказати кошти куди треба ?


вибирається в ручному режимі на одну із карт, зареєстрованих та підтверджених в особистому кабінеті ICU.
edgar_po
 
Повідомлень: 618
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:30

Re: Ринок ОВДП

https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.
Алексей77
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 04.12.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:43

  Алексей77 написав:https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.

просто цікаво кому і скільки вони видають кретитів під 36-72% річниих ?
якщо нададуть фінансову інформацію можна проаналізувати.
ще мінус 19,5%% податків з дивідентів.
сума інвестицій 8,5 млн за 5,5 років, При мінімумі 200 тис. = це близько 43 особи залучено або близько 8 в рік. Не густо.
edgar_po
 
Повідомлень: 618
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:49

  Алексей77 написав:https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.


Фінзвітність з аудитом за 2024 читали? Питань не виникло?
Navegantes
 
Повідомлень: 682
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 11:51

  Алексей77 написав:https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.

Судя по тому, что в профильной теме тишина уже почти 5 лет и офпред на форуме в блоке, хорошая компания, надо брать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6689
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 13:03

  Алексей77 написав:https://invest.rsg.ua Ваше мнение господа об этом варианте инвестирования.

Це ж було вже :D
Підвищена дохідність, обмежена пропозиція, тільки до кінця лютого... типу налітай, поки не розібрали... нічого не нагадує? :lol:
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 728
З нами з: 05.03.13
Подякував: 22 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:08

Re: Ринок ОВДП

А кредиткою укргазу хтось по нашій темі користувався? Є якісь комісії/обмеження/нюанси?
Soko56789
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.02.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:15

Re: Ринок ОВДП

Спасибо коротко и ясно
Алексей77
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 04.12.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:41

  Soko56789 написав:А кредиткою укргазу хтось по нашій темі користувався? Є якісь комісії/обмеження/нюанси?

Все нормально, все працює.
Inter
 
Повідомлень: 50
З нами з: 02.10.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1081108210831084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 19757
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 19296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 24566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10840)
23.02.2026 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.