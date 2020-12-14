RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 23:45

  ihorkyiv написав:У Києві суттєво знизився попит на вторинному ринку житла https://trueua.info/news/u-kievi-suttev ... nku-zhitla
На тлі енергетичної кризи в Києві попит на вторинному ринку житла взимку 2026 року знизився на 40% порівняно із минулою зимою. Потенційна корекція цін у постраждалих будинках може складати приблизно 5-15% залежно від тривалості проблем із теплом та інженерними системами. Рієлтори вважають, що головним фактором формування ціни стає рівень енергонезалежності та керованість будинку. У результаті ринок не демонструє масового падіння, а скоріше розшаровується на більш стійкі та більш ризикові об’єкти.

Обставини ситуативні. Зокрема, орендний ринок щозими завмирає, а нині додалися енергетичні проблеми. Усе минає, і це мине.

що не пожовкло і не відпало [del] замерзло і не полопалось в морози і/або не згоріло від уламків [/del] то вверх
