Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ihorkyiv написав:У Києві суттєво знизився попит на вторинному ринку житла https://trueua.info/news/u-kievi-suttev ... nku-zhitla На тлі енергетичної кризи в Києві попит на вторинному ринку житла взимку 2026 року знизився на 40% порівняно із минулою зимою. Потенційна корекція цін у постраждалих будинках може складати приблизно 5-15% залежно від тривалості проблем із теплом та інженерними системами. Рієлтори вважають, що головним фактором формування ціни стає рівень енергонезалежності та керованість будинку. У результаті ринок не демонструє масового падіння, а скоріше розшаровується на більш стійкі та більш ризикові об’єкти.
Обставини ситуативні. Зокрема, орендний ринок щозими завмирає, а нині додалися енергетичні проблеми. Усе минає, і це мине.
що не пожовкло і не відпало [del] замерзло і не полопалось в морози і/або не згоріло від уламків [/del] то вверх
Faceless написав:Нерухомість продовжує зростати в ціні
просто мысли вслух - страна на грани коллапса, но недвига растёт...
блєск і ніщєта КРЖН
Є реальний Київ І є Київ Реуса-Фейслеса-ККЦ, який існує лише в головах певних товарижчів. Між собою вони ніяк не перехрещуються.
В одному Києві - холод, відсутня електроенергія і опалення, ЗП 20000 грн/міс за щастя, родичі на війні, і мешканці думають, як дотягти до весни без заморозки труб у будинку.
В іншому Києві - жирний жир. Ніхто не воює, у всіх бронь, діти в Монако. Мегаватні генератори і сонячні панелі розміром з футбольне поле, працюють 24 години на добу, ЗП десятки тисяч дол/міс, дорогі електромобілі стоять на підзарядці, щоб їхати на Лазурний берег. Власна ППО на дахах. Саме той контингент "вайниНєБудєт"!
В травні побачимо, чи зрозуміють що наші рожевоокулярні товарижчи?