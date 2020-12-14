|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лют, 2026 19:14
Ккц, ти в курсі, яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?
-
Frant
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 23331
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 20:16
Frant написав:
яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?
Тисяч 70 мінімум?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2531
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 21:12
Кочевник написав: Frant написав:
яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?
Тисяч 70 мінімум?
Які ще є думки?
-
Frant
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 23331
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 лют, 2026 08:57
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31696
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:29
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12196
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:48
Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.
И купить нечего.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6053
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:49
Бетон написав:
Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.
И купить нечего.
А якщо майстрів бусікнуть і в терміни не вкладешся?)
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17974
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25387
|17590181
|
Чет 26 лют, 2026 14:59
BIGor
|
|1380
|6903966
|
|
|3
|103039
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|