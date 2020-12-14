|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:36
smdtranz написав:
Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
— Спили мушку, сынок.
— А это-то ещё зачем, дед?!
— Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
Все нормально, наш «стрілок» вербальний брутал. Обсцікався завжди і не раз навіть тут на форумі при будь якій пропозиції конкретики.
Але в те що така гниль могла знущатись з котів - в це вірю. Це його рівень
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:54
Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
Так сейчас не до недвиги обічному смертному.
Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.
Играть на таком тонком рінке могут не только лишь все.
Что у данной прослойки на уме я не представляю.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 01 бер, 2026 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:55
Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
ніби зараз в більшому попиті нижчі поверхи, по ідеї, швидкий фліпінг ліпше з ними робити
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:56
stm написав:
Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?
Панянка сама не воює, і діти чи близькі родичі не воюють.
Тому вона задоволена, що "хтось там" тримає фронт.
Якби ця панянка, та інші кадри, проїхали українською провінцією, побачили би, скільки траурних фотопортретів біля будинків культури, біля адмінбудівель, скільки жовто-блакитних прапорів майорить на кладовищах - можливо, тоді вона зрозуміла би істинну ціну командування зе- і його "слуг". Да і пАпередники не кращі, такі ж дерибанщики і казнокради. Всі вони, разом взяті, за 12 років війни виявились нездатні зробити власні балістичні ракети.
Те, що зе-уроТи випустили за кордон сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 р. - це пряма робота на Московію!
Гроші на війну самостійним корупціонерам дають Норвегія, Данія, Швеція, Японія і т.д. Зброю - вся Європа.
Якби не вони, все закінчилось би в квітні 2022. Тому заслуга Ыліти - мінімальна
Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
слон з 24.02.22, і він ні ШІ ні АІ
Додано: Нед 01 бер, 2026 21:11
flyman написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
ніби зараз в більшому попиті нижчі поверхи
, по ідеї, швидкий фліпінг ліпше з ними робити
-1?
Додано: Пон 02 бер, 2026 00:43
flyman написав:
[quote="5936593:BIGor"]
Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?
Панянка сама не воює, і діти чи близькі родичі не воюють.
Тому вона задоволена, що "хтось там" тримає фронт.
Якби ця панянка, та інші кадри, проїхали українською провінцією, побачили би, скільки траурних фотопортретів біля будинків культури, біля адмінбудівель, скільки жовто-блакитних прапорів майорить на кладовищах - можливо, тоді вона зрозуміла би істинну ціну командування зе- і його "слуг". Да і пАпередники не кращі, такі ж дерибанщики і казнокради. Всі вони, разом взяті, за 12 років війни виявились нездатні зробити власні балістичні ракети.
Те, що зе-уроТи випустили за кордон сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 р. - це пряма робота на Московію!
Гроші на війну самостійним корупціонерам дають Норвегія, Данія, Швеція, Японія і т.д. Зброю - вся Європа.
Якби не вони, все закінчилось би в квітні 2022. Тому заслуга Ыліти - мінімальна
Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
слон з 24.02.22, і він ні ШІ ні АІ[/quote]Позиції вілкриваються для всього світу включно з узбекістаном арменіею та нелюбимою стм болгаріею але без України. Деякі пишуть -" ну накрайняк можно і Україну але якщо кандидат буде сильний - сильний"
Додано: Пон 02 бер, 2026 06:44
stm написав:
Цікаво, куди поїдуть ціни Кржн в травні?
Буде ясно, чи зробив муТрий нароТ висновки за зиму без електроенергії, чи він достойний своїх правителів довічно.
П.С. Українська Ыліта настільки недалека і примітивна, що не розуміє: СРСРівські ресурси (території, населення, енергетика, індустрія) - швидко закінчуються, прямо на очах.
І ось ця нездара протистоїть 5 рік, 2 армії світу... мабуть Боженька любить Україну ))) більше ніж любив есересер ))) бо той розпався з найкращими фізиками і хімиками, ракетами і танками... а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль... Чи десь логіка ламається, Франт? )
+1
За для кращого розуміння, можете почитати пости Франта на гілці про еміграцію минулого тижня, де він в повному обсязі розкрився як ідеологічний сталінець.
Я з свого хлопського розуму все гадав, що йому Зеленський чимось не догодив, а після цього допетрав, що йому ностальгія за сталінськими часами жити не дає.
Й те, що Україна не підкорилася новому кривавому диктаторові, дуже йому дошкуляє.
Додано: Пон 02 бер, 2026 06:54
BIGor написав:
Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.
Ти пошукай про 4 тисячі звільнених з софтсев ... ))
В Софтсерві до війни працювало 11 тис, станом на 2026 рік - 7 тис. Рахувати вмієш?
айтівці, й не тільки, завдяки(?) ЕйАй в США массово втрачають роботу.
Чим українські айтівці краще?
В США майже неможливо знайти будь яку роботу ентрі левелу, зв"язану будь-як з вікористанням компьютера. Програміст, тестер, бухгалтер тощо.
Всюди навіть досвідчених робітників примушують використовувати ШІ й після "обкатки", робітників зкорочують.
Й не тільки в США.
В мене є знайома в іншій країні, кью ей атомейшн, сіньор, вже з півроку без роботи, замінена на ШІ, її чоловік, прогриміст, теж. Не знаю чи знайщов роботу.
