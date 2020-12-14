RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:56

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало

Я.
З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:28

  Hotab написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало

Я.
З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?


А підземний гараж є з паркомісцем :? Тоді все ок.
По іншому дупа, як на картинці.
До речі в Чабанчиках місць для авто вичтачає. В мене винаймали виключно автовласники
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:44

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:[
Я.
З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?


А підземний гараж є з паркомісцем :? Тоді все ок.
По іншому дупа, як на картинці.
До речі в Чабанчиках місць для авто вичтачає. В мене винаймали виключно автовласники

В ЖК є (правда трохи недолугий, не можна спуститись прямо з свого поверху туди на ліфті, прохід через вулицю на паркінг ) У мене - ні. Якщо буду жити далі в Києві - мабуть куплю. В Чорногорії є, і саме повноцінний, спуск туди на ліфті. Ціна питання 15 к євро

Такого лядства як ви показали на фото у нас нема. Спроби присікають миттєво. Дивіться час реакці.
Зображення

Спочатку мʼяко: наклейки на лобаш, відправляють охорону поспілкуватись.
Одна невменяшка кинула машину на 2 тижні на повороті Т-подібного перехрестя біля будинку (прибравши звідти бетонну сферу) . Проїзд був, проте ускладнено огляд і розʼїзд. Спочатку шукали власника щоб прибрав, не знайшли (чи не відповідав на дзвінки). Потім прокололи всі шини. Хто - невідомо. Власниця була з ЖК, не зальотні.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:05

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:
  Hotab написав:[
Я.
З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?


А підземний гараж є з паркомісцем :? Тоді все ок.
По іншому дупа, як на картинці.
До речі в Чабанчиках місць для авто вичтачає. В мене винаймали виключно автовласники

В ЖК є (правда трохи недолугий, не можна спуститись прямо з свого поверху туди на ліфті, прохід через вулицю на паркінг ) У мене - ні. Якщо буду жити далі в Києві - мабуть куплю. В Чорногорії є, і саме повноцінний, спуск туди на ліфті. Ціна питання 15 к євро

Такого лядства як ви показали на фото у нас нема. Спроби присікають миттєво. Дивіться час реакці.
Зображення

Спочатку мʼяко: наклейки на лобаш, відправляють охорону поспілкуватись.
Одна невменяшка кинула машину на 2 тижні на повороті Т-подібного перехрестя біля будинку (прибравши звідти бетонну сферу) . Проїзд був, проте ускладнено огляд і розʼїзд. Спочатку шукали власника щоб прибрав, не знайшли (чи не відповідав на дзвінки). Потім прокололи всі шини. Хто - невідомо. Власниця була з ЖК, не зальотні.


Якщо охорона дійсно слідкує то норм.
А евакуатор визвати а не колоти шини ?
А моєму місті 2=3 години і евакуатор приїзжає.
Скільки у вас паркінг коштує в Кампусі ?

До речі Черногорію здавати в сезон не будете ? Я б виняйняв.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:13

Хомякоид

Хомякоид
Наскільки знаю телефонували в поліцію кілька разів. Вони нічого не зробили. Самостійно евакуювати ніхто не має права, це крадіжка.

По цінам не знаю. Оголошення періодично зʼявляються і на аренду, і наче на продаж були, не питав ціну. Поряд ще просто є якась типу кинута промка (між будинком і проспектом Вадима Гетьмана), там величезна територія для стоянки. Є куди ставити з абонементом на місяць. Проте ж відкрита, не всіх таке влаштовує. Особливо враховуючи що поряд вже падав шмат чи ракети, чи Шахеда, і набило там машин. Мінімум лобові , а були і дахи хвилями. І двері зірвані з замків. У одного бариги радіоринківського взагалі в утіль авто.

Якщо охорона дійсно слідкує то норм

Ситуація з охороною мене взагалі улибає. Їх дійсно постійно відправляють то власника машини виховувати, то по квартирам ходити і вгамовувати коли хтось пізно ввечері шумить, чи в тихі години вдень стукає перфоратором.
Я здивований, що це зробили функцією охорони. Накі воно б їм ото треба особисті тьорки жителів ЖК вирішувати. Але факт є, вони це роблять і в більшості випадків успішно.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:17

  Hotab написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало

Я.
З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ?

Це чудово.
Проте, 25-поверхових новобудів в Києві - тисячі. І недобудів - сотні.
Чомусь я впевнений, що в цілому в 25-поверхівках, статистика не така радісна. І з ліфтами, і з водою, і з опаленням.
  fox767676 написав:винучувати українців (навіть таких як франт)у роботі на ворога, несучи повну відповідальність за дизайн держ.устрою та ще й зістрибнувши за океан - то на порядок цинічніше сталінізма

Звинувачувач - дрібний нікчемний страхопудливий ковбасник?
Яке моральне право має цей втікач, який кинув своїх 4 квартири в столиці, звинувачувати тих, хто залишився, хто хоть щось робить для своєї держави?

  Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало
  rjkz написав:можете почитати пости Франта на гілці про еміграцію минулого тижня, де він в повному обсязі розкрився як ідеологічний сталінець.
Я з свого хлопського розуму все гадав, що йому Зеленський чимось не догодив

пан зе- є покровителем української корупції. Крім того, ця особа не здатна грамотно скласти 5 слів в одне речення. Тому пройопів він зробив забагато, як для такої відповідальної посади.

пане Rjkz, ви ж військовозобов,заний. Якщо ви хочете боротись з справжнімі сталіністами, приїзжайте в Київ. Сходимо в ТЦК, я допоможу вам обрати бригаду і посаду. Або ж можете в тилу ковати перемогу, навіть електриком чи сантехніком, в мороз -20 градусів, вночі, під обстрілами ремонтувати труби чи магістральні мережі. До речі, саниехніки і електрики мають відстрочку, так що зробимо вам. Або в цехах без опалення, будете капіталити двигуни танків та гусениці натягувати. Теж є відстрочка. ЗП 20 000 грн/міс і вище. Ковбаса є, не гірша американської. Ви ж заради шматка ковбаси на все здатні? .
Приїдете :mrgreen: ?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:32

Hotab

Hotab

радует что автомобыдло воспитывают жестко. с этим беда, право притулить тарантас каждый считает почти что конституционным
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:42

  Hotab написав:Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?

Я теж ненавижу кляті "хрущі"! нікчемний спадок від СРСР! Всі ці будинки, мости, путєпроводи, атомні станції, ГЕС і ТЕЦ!
Інша справа - результати 35-річного розквіту самостійної держави! Стільки гарних маєтків навколо міст і ресторанів біля доріг набудували! І зарплати які великі у пересічного, особливо до війни були! :P
