Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 18:26

  flyman написав:
  BIGor написав:Варшавське метро, розслабьтесь.

до Варшавського ЖК

В Манілі.
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 21:32

  Faceless написав:
  Бетон написав:впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.

А шо, відстрочку намутили?


Так


  baraka написав:
мои поздравления!

есть условия при которых вернётесь ?

Спасибо большое.
Выезжаю через пару месяцев.
Не знаю, вернусь ли
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 21:34

  ihorkyiv написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.

А шо, відстрочку намутили?

Навряд. Таки реально зробили інвалідом, зацідивши між роги за бикування.

Теперь я тебя между рог перeeбy
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дуже цікаво читати цю тему якщо більша частина ТЕЦ Києва як займались теплопостачанням - зруйновані та поки що немає жодних рухів у напрямку еееее…. Я навіть не знаю скажімо загально - виправлення ситуації . Ба більше на мою думку , спираючись на різних «екПердів» з ютубу, та і на звичайну логіку підчас війни ці питання вирішити не можливо. Будівництво якісної приватної котельні на приватному дуже багатому виробництві яке займається експортом , це я до того що гроші там не були обмежувальним фактором, зайняло 1 рік . У Києві таке будівництво ще навіть не починалось і практично не можливе в умовах війни. Якщо мова про багатоквартирні будинки в тому числі новобудови, то там індивідуальне газове опалення згідно норм обмежено чи то 5 чи то 7 поверхів, а таке житло в Києві вже можна вважати майже преміум ))) класом. Тобто автоматично всі мурашники без опалення ще не одну зиму. Друга проблема електроенергія тут ситуація майже така ж сама як і з опаленням , якщо не гірше, основні підстанції лінії розбиваються на раз два , своєї генерації Київ немає .
ТОМУ МЕНЕ ВЗАГАЛІ ДИВУЄ як в здоровому розумі в світлій памяті можна взагалі розглядати купівлю нерухомості по таких цінах чи навіть оренду в Києві у багатоквартирних новобудовах і не тільки. Хіба який сегмент приватних будинків а-ля елітних поселень, де можна самостійно побудувти собі СЕС + поставити генератор на 15-30 кВт, само собою газ і таке інше типу своєї скважини і свого септика ))) але септик якось не асоціюється з елітною нерухомістью .
Цей парадокс пояснити важко , так само як і парадокс голосування за Януковича після оранжевої революції ))) . Чому нема падіння цін в рази на києвську нерухомість - парадокс. Ой я ще забув за війну - обстріли . Найкраща Київська нерухомість це безкоштовна палатка в метро чи оренда підземної парковки переобладнаної під місце для спання
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:11

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.

А шо, відстрочку намутили?


Так


  baraka написав:
мои поздравления!

есть условия при которых вернётесь ?

Спасибо большое.
Выезжаю через пару месяцев.
Не знаю, вернусь ли
скільки обійшлось по грошах ?
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

жк с этажностью 25 этажей, в которых у меня были квартиры с крышными газовыми котельными + генераторы или инверторы. Тепло, лифты работают.
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:21

  Бетон написав:жк с этажностью 25 этажей, в которых у меня были квартиры с крышными газовыми котельными + генераторы или инверторы. Тепло, лифты работают.

Індивідуальні котельні ? Ну як варіант , але це скоріше виняток з правил. Який відсоток будинків в Києві мають свої котельні ? Це на межі статистичної похибки.
Про вартість відсрочки з правом виїзду не відповіли …
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:51

  yama написав:
  Бетон написав:жк с этажностью 25 этажей, в которых у меня были квартиры с крышными газовыми котельными + генераторы или инверторы. Тепло, лифты работают.

Індивідуальні котельні ? Ну як варіант , але це скоріше виняток з правил. Який відсоток будинків в Києві мають свої котельні ? Це на межі статистичної похибки.
Про вартість відсрочки з правом виїзду не відповіли …

Зараз нові будинки с такими котельними. Грейт, варшавський.

По відстрочкі все в рамках закону. Це все, що можу написати.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 23:09

про неможливість опалення вище 5 поверхів щось ти взагалі не тойво :lol:
а те що більшість лівого берега та частина правого буде наступну зиму частково без опалення це вже майже факт.
адекватні люди що це розуміють та до цього готуються переживуть наступну зиму без проблем.
а нікчеми що брешуть про розпад рашки та лохи які їм вірять звісно будуть мерзнути.
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 23:18

  Бетон написав:По відстрочкі все в рамках закону. Це все, що можу написати.

хоч не багато забашляв?
бо через тиждень кінець відстрочці :lol:
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2539, 2540, 2541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25405 17859841
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 кві, 2026 13:35
Vadim_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6963286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 126663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

