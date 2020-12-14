Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:30

не те що на падаючому ринку

  rjkz написав:
  Прохожий написав:тут интересна математика процесса...
насколько понял Бетон каждый новый бетон(каламбур :mrgreen: ) покупает дороже предыдущего и каждый новый ремонт выходит дороже(если однотипный), учитывая короткий временной промежуток покупка/ремонт/продажа можно прийти к схеме "мама заканчивайте торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(утрирую :shock: )

+1
Слово в слово я ему это написал несколько лет назад.
Он с таким-же успехом мог держать ОДНУ квартиру, если оно действительно у него так работает.

звичайно, не те що на падаючому ринку фліпати може кожний
flyman
Повідомлень: 42827
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:Дуже цікаво читати цю тему якщо більша частина ТЕЦ Києва як займались теплопостачанням - зруйновані та поки що немає жодних рухів у напрямку еееее…. Я навіть не знаю скажімо загально - виправлення ситуації . Ба більше на мою думку , спираючись на різних «екПердів» з ютубу, та і на звичайну логіку підчас війни ці питання вирішити не можливо. Будівництво якісної приватної котельні на приватному дуже багатому виробництві яке займається експортом , це я до того що гроші там не були обмежувальним фактором, зайняло 1 рік . У Києві таке будівництво ще навіть не починалось і практично не можливе в умовах війни. Якщо мова про багатоквартирні будинки в тому числі новобудови, то там індивідуальне газове опалення згідно норм обмежено чи то 5 чи то 7 поверхів, а таке житло в Києві вже можна вважати майже преміум ))) класом. Тобто автоматично всі мурашники без опалення ще не одну зиму. Друга проблема електроенергія тут ситуація майже така ж сама як і з опаленням , якщо не гірше, основні підстанції лінії розбиваються на раз два , своєї генерації Київ немає .
ТОМУ МЕНЕ ВЗАГАЛІ ДИВУЄ як в здоровому розумі в світлій памяті можна взагалі розглядати купівлю нерухомості по таких цінах чи навіть оренду в Києві у багатоквартирних новобудовах і не тільки. Хіба який сегмент приватних будинків а-ля елітних поселень, де можна самостійно побудувти собі СЕС + поставити генератор на 15-30 кВт, само собою газ і таке інше типу своєї скважини і свого септика ))) але септик якось не асоціюється з елітною нерухомістью .
Цей парадокс пояснити важко , так само як і парадокс голосування за Януковича після оранжевої революції ))) . Чому нема падіння цін в рази на києвську нерухомість - парадокс. Ой я ще забув за війну - обстріли . Найкраща Київська нерухомість це безкоштовна палатка в метро чи оренда підземної парковки переобладнаної під місце для спання
По-перше, з чого ви вирішили, що жодних рухів немає? Ще в березні під кінець сезону опалення і гаряче водопостачання тимчасово відновили, думаю тестово бо короткочасно. Запускали невеликі котельні схоже. То що це не дуже афішували як на мене і правильно.
Все інше вами написане то вже повнісінька дурня
Faceless
Модератор
 
Повідомлень: 37606
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 8310 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:52

я вам вказав на реальні терміни побудови котельні при необмеженому фінансовому ресурсі при найбільшому бажанні зробити це для себе як наскоріше. Але загалом " Зима близько" (с) Старки і окремо зима покаже хто правий
yama
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9256 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
Я не можу казати за всі будинки взагалі, але там де має знайомих - різні локації на лівому - запустили тестово опалення ще в березні.
Дарницьку ТЕЦ може і не запустять, інші думаю таки запрацюють. Плюс якісь мобільні котельні.
Будинки з власними котельнями то взагалі окремо, там нічого не зникало.
Загалом, незважаючи на все, цю зиму Київ нормально пережив, особливо нові будинки. Звісно є і будинки, де все було дуже погано, але дякувати богу їх небагато. Тож ваші зловтішання недоречні і звучать абсурдно
Faceless
Модератор
 
Повідомлень: 37606
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 8310 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 09:20


Якщо мова про багатоквартирні будинки в тому числі новобудови, то там індивідуальне газове опалення згідно норм обмежено чи то 5 чи то 7 поверхів, а таке житло в Києві вже можна вважати майже преміум ))) класом. Тобто автоматично всі мурашники без опалення ще не одну зиму.


Яма як завжди «забув» про свічки зі своїми газовими котельнями . Які пройшли цю зиму без проблем, особливо коли встановили ще і автономне живлення е/е на ці котельні.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18720
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 10:31

  Faceless написав: загалом, незважаючи на все, цю зиму Київ нормально пережив,
Фейслес, а де ви зимували? В Швейцарії чи в Новій Зеландії?
Температура в квартирах була з січня по березень 12С. У знаоймих на СТО взимку вода замерзала в приміщенні бухгалтерії.
  Hotab написав:свічки зі своїми газовими котельнями
Який відсоток від загальної кількості будинків КРЖН? 3-4%? А решта 96%???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 кві, 2026 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Повідомлень: 23351
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1818 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 10:35

  yama написав:
Я впевнений, що рожевоокулярники навіть після повної розрухи будуть казати: "Все чудово, прекрасная маркіза! Нічого не трапилось. Якщо і трапилось, то зовсім мало, несуттєво і не у нас, не у крутеликів. А пересічний нароТ, най їсть тортики замість хліба! І най воює і працює замість нас!" :mrgreen:
Frant
Повідомлень: 23351
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1818 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 10:38

Золотими буквами треба викарбувати, вам, Фейслес! Щоб всім зразу було ясно, з ким вони мають справу, і не стидатись :mrgreen:

В.І. Лєнін про російську інтелігенцію ХІХ ст: "Страшно далекі оні от народа".
Нікого не нагадує? :mrgreen:

Война еще не коснулась представителей украинской Ылиты :mrgreen:
Frant
Повідомлень: 23351
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1818 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 11:12

  Frant написав:
в отличии от "империалистической войны проводимой ненавистными янки"(с) в отношении Ирана
Там наверно в верхах фотографов, вэбмоделей и младорыгов нет.
ПыСы.Бойко вчера сообщил что у нас недостача 4Гвт электроэнергии и нет никаких подвижек в восстановлении мощностей.
Наверно это он сожжённые ТЭС посчитал.
Сейчас неплохо работают СЭС, пусть с запада что то закупается.
Что будет с новыми обстрелами в ноябре(по понижающим коробкам естественно, не по АЭС же?)??? Солнца ж будет на 5-6 часов меньше чем в мае. А домов полностью на электрике меньше не стало(у нас сегодня один такой подбили).
барабашов
Повідомлень: 5859
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 385 раз.
 
