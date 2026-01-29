Додано: Чет 23 кві, 2026 12:04
АндрейМ написав:
Українські жінки не мають жодних обовʼязків перед державою.
Чого це? Податки як мінімум.
Faceless
- Модератор
Додано: Чет 23 кві, 2026 12:14
Faceless написав:
Українські жінки не мають жодних обовʼязків перед державою.
Чого це? Податки як мінімум.
Це не є примусово. Можна наприклад, просто взяти і не працювати (у випадку якщо доходу чоловіка вистачає на всіх), тоді жодних податків вона платити не буде
Letusrock
Додано: Чет 23 кві, 2026 12:17
Letusrock написав:
Українські жінки не мають жодних обовʼязків перед державою.
Чого це? Податки як мінімум.
Це не є примусово. Можна наприклад, просто взяти і не працювати (у випадку якщо доходу чоловіка вистачає на всіх), тоді жодних податків вона платити не буде
Але обов'язок сплатити податки з доходів в разі їх наявності є, тож твердження про відсутність обов'язків - хибне
Faceless
- Модератор
Додано: Чет 23 кві, 2026 12:28
Faceless написав: Letusrock написав:
Чого це? Податки як мінімум.
Це не є примусово. Можна наприклад, просто взяти і не працювати (у випадку якщо доходу чоловіка вистачає на всіх), тоді жодних податків вона платити не буде
Але обов'язок сплатити податки з доходів в разі їх наявності є, тож твердження про відсутність обов'язків - хибне
Якщо займатись буквоїдством то так. Але наскільки я зрозумів Андрій писав про обовязки в контексті рівномірного розподілення тягаря війни.
"сплатити податки з доходів в разі їх наявності" така собі "нескінченно мала величина" порівняно з "військовозобовязаністю" під час війни
Letusrock
Додано: Чет 23 кві, 2026 12:29
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Так а що там з повагою до тих, хто хотів за 2-3 тижні закидати шапками?)
увы, ответ на второй вопрос зависит от первого
Ні, не залежить. Я не шукаю поваги німецького бігунця . Мова про повагу до захисників загалом, які захищали « 2-3 тижні», рік , 2, 3.
Не нужно теперь стрелки переводить: еще в самом первом сообщении сегодняшнего обсуждения - я прямо написал, что пишу про конкретную персону. Все. Точка. Не нужно этих манипуляций/забалтываний...
_hunter
Додано: Чет 23 кві, 2026 12:45
Letusrock написав: Faceless написав: Letusrock написав:
Це не є примусово. Можна наприклад, просто взяти і не працювати (у випадку якщо доходу чоловіка вистачає на всіх), тоді жодних податків вона платити не буде
Але обов'язок сплатити податки з доходів в разі їх наявності є, тож твердження про відсутність обов'язків - хибне
Якщо займатись буквоїдством то так. Але наскільки я зрозумів Андрій писав про обовязки в контексті рівномірного розподілення тягаря війни.
"сплатити податки з доходів в разі їх наявності" така собі "нескінченно мала величина" порівняно з "військовозобовязаністю" під час війни
Там дальше прямо в том же абзаце подробнее “определение“
АндрейМ написав:
...... Якщо Ви та інші вважаєте, що воювати жінки не можуть (я з цим не погоджуюсь) і що війна - «чоловіча» справа, то розкажіть мені нарешті що ж це за «жіночі» обовʼязки перед суспільством і державою. Мільйони чоловіків із радістю поміняють «чоловічі» обовʼязки на «жіночі», оскільки останніх просто не існує.
......
_hunter
Додано: Чет 23 кві, 2026 12:47
_hunter
я прямо написал, что пишу про конкретную персону
Це брехня, ніяка «персона» бігунцем не згадувалась. Було « всех которіє..»
_hunter написав:
Ко всем, которые "..
что и у всех тех очередей
Про «них» і говорили. 😅
Так що. там , є до них повага?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 23 кві, 2026 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
- Форумчанин року
Додано: Чет 23 кві, 2026 12:54
Letusrock написав: Faceless написав: Letusrock написав:
Це не є примусово. Можна наприклад, просто взяти і не працювати (у випадку якщо доходу чоловіка вистачає на всіх), тоді жодних податків вона платити не буде
Але обов'язок сплатити податки з доходів в разі їх наявності є, тож твердження про відсутність обов'язків - хибне
Якщо займатись буквоїдством то так. Але наскільки я зрозумів Андрій писав про обовязки в контексті рівномірного розподілення тягаря війни.
"сплатити податки з доходів в разі їх наявності" така собі "нескінченно мала величина" порівняно з "військовозобовязаністю" під час війни
Цікаво звучить про "рівномірний розподіл тягаря війни". Він і серед чоловіків нерівномірний, і обʼєктивно не може бути рівномірний.
І можна скільки завгодно вести демагогію щодо гендерної рівності, але є моменти, де ця нерівність є обʼєктивною і незмінною.
І взагалі мені дуже цікаво, якби дійсно була однакова мобілізація і жінок і чоловіків, він дійсно умовній дружині б сказав - "давай ти за мене підеш в посадку, а я вдома буду"
Faceless
- Модератор
Додано: Чет 23 кві, 2026 13:01
Faceless написав:
якби дійсно була однакова мобілізація і жінок і чоловіків, він дійсно умовній дружині б сказав - "давай ти за мене підеш в посадку, а я вдома буду"
якби дійсно була однакова мобілізація то не було би різносортних, заброньованих, нетойвосних і ненавчених воювати, як і розмов щодо гендерної нерівності (а як вона замінить пробите колесо в машині домкратом)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 23 кві, 2026 13:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Додано: Чет 23 кві, 2026 13:02
Hotab написав:_hunter
я прямо написал, что пишу про конкретную персону
Це брехня, ніяка «персона» бігунцем не згадувалась. Було « всех которіє..»
Там за "которые" - еще ж "какие-то" слова были, наверное? - которые вполне конкретно на конкретную персону указывают...
Что забавно: ровно в ответе на процитированное сообщение - прекрасно понял о какой персоне разговор идёт:
... таке ставлення до мене, у якого ...
- а сейчас что, резко забыл? 🤔
_hunter
