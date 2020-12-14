Додано: Нед 26 кві, 2026 22:19

Кстати, или не кстати, о радиации. 40 лет аварии на ЧАЕС сегодня. Почему то помню следующее утро в школе, это был понедельник, где впол голоса полкласса уже о ней знали.



30 апреля, когда ветер подул на Киев, доза прыгнула до 1000+ мкР/ч. В первую очередь полтора десятка радиоизотопов йода с периодом полураспада от 2 до 60 дней. И все поперлись на демонстрацию. Но 4го мая Киев выглядел вымершим. Люди все же не совсем были идиоты.



Министр здравоохранения БССР сказал не пить препараты йода, и его выгнали через какое-то время, и Романенко - министр здравоохранения в Украине - тоже не сказал. Поэтому раки щитовидки у подростков и юношей с девушками полезли сильно вверх уже через 10 лет (маленькая щитовидка - большая удельная доза от радиоактивного йода). Но это не помешало Романенко основать потом НЦРМ, который до сих пор на этой теме сидит, хотя конечно не так плотно и жирно, как первые 15 лет после аварии.