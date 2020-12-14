Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 07:06

  Хомякоид написав:
  foxluck написав:
  Хомякоид написав:Не понимаю, что центр обвалился в цене. Обьявления с пейсбука
ПЕЧЕРСЬК.Пропонується до продажу 2-кімнатна квартира в самому центрі Києва на вулиці Шовковичній, кут Лютеранської. Урядовий квартал.

Может боятся близости к центрам принятия решений.


Что то не то. Для етого места уж очень низкая цена.

Она низкая только для приезжих. Ты попробуй попасть туда. Квартал полностью окружён военными с кпп

Я на днях гулял там... по парку, упёрся в колючую проволоку
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 08:10

  Бетон написав:Она низкая только для приезжих. Ты попробуй попасть туда. Квартал полностью окружён военными с кпп
упёрся в колючую проволоку


а что т.н. "диктаторские законы" так и не отменили ?
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 09:27

  Бетон написав:Она низкая только для приезжих. Ты попробуй попасть туда. Квартал полностью окружён военными с кпп

Я на днях гулял там... по парку, упёрся в колючую проволоку


когда-то смотрел там на Шелковичной в закрытой зоне квартиру. ценник был порядка 180 за примерно 77 метров. полный фарш, ремонт, миле, смег
почти ровно 3 года назад.
хз как сейчас, но раньше там давали пропуска, в том числе на машину. проверяли документы. всех гостей и машины надо подавать заранее было, чтоб включили в списки. любая доставка или курьеры — нужно выходить на КПП. из окна было видно офис Президента. открывать окна и смотреть в них не запрещалось :D
чужих нет, тишина. работали какие то магазинчики. жить короче можно, есть и плюсы, охраняют как президента :D
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 10:51

а при проверке документов на тех кпп щасливый покупатель новой недвиги в этом гетто сразу оказывался в розыске тцк или попозже?
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 11:56

В окна смотреть запрещается.
Кто не плачет в присутствии вождя - расстрел
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 13:00

Хлопці, ви бачили, як у Києві ціни на квартири взлетіли з початку цього року? Що стало каталізатором? Інфляція бакса у світі, розмови про закінчення війни з рашкою у цьому році чи війна рудого в Ірані? На цьому форумі висловлювали припущення, що військові (їх родини) свої накопичення за 4 роки повномаштабної війни терміново конвертують у бетон у зв'язку з початком обвалу гривні.
Хотів купити для доньки однушку 42м2 у будинку 2013 року (цегляний моноліт) на Оболоні, у кінці минулого року вона коштувала біля 60к (влітку 2024 ціна була біля 50к). Тепер така сама у цьому ж будинку вже 70к+. Такий же метраж, ремонт +/- такий же. Це для прикладу. Кожен рік прибавляє +10К, хоча будинок стає старіший на +1 рік.
Довелося проінвестувати за 75к з ремонтом від забудовника у тій же локації 44м2 у моноліті, що зараз будується. Рука не піднялася дати 75к за квартиру у будинку 2013 року, краще вже 75к за квартиру у будинку вже 2028 року (запланована дата заселення) і на 2м2 більше))) Ризики інвестування у будівництво я знаю, тому це питання сюди не відноситься.
Це по всьому Києву так ціни зросли? Бо поки бачу картину по Оболонському району, але слідкую з кінця 2022 року.
Знайомий казав про Варшавський квартал на Виноградарі, там взагалі пздц: будинки з газобетону, які клепають як на конвейері, через те, що вже 15 років там відкривають метро, зараз однушка 42-44 м2 без ремонту, там коштує майже 100к. Сам, колись, мешкав довго на Виноградарі, не думав, що там така "золота" нерухомість стане.
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 13:10

У Південній Кореї зараз через старіння населення та від'ємний приріст новго населення склалася патова ситуація: багато квартир та будинків стоять порожні, бо немає кому жити. Але ціни на них все одно продовжують рости.
У нас ситуація з приростом населення теж не супер, але почали будувати такими шаленими темпами, значить, є кому жити. За останній рік порозморожували купу будівельних майданчиків, які стояли з 2022 року, також робота закипіла на тих майданчиках, які ще з 2015-2016 років стояли. Прямо, будівельний бум в Україні почався.
Єрмак, Міндич та Гордон все скупають і тим штовхають ціни угору?
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 13:19

Чимось цей увесь будівельний бум у Києві зараз, нагадує мені будівельний ажіотаж у 2007-2008 роках. Тоді, я зміг продати свою однушку 36м2 у "гостінці" на Виноградарі у будинку 1984 року з бабушкіним ремонтом за 90к. А у 2014 за ці гроші проінвестував 3к квартиру на 90м2 на Оболоні.
Але ж тоді не було війни, була купа валютних іпотечних кредитів, які давали майже будь-кому.
Чи це програма єОселя так підігріває ринок?
Я так розумію, зараз почалася накачка ринку нерухомості у Києві?
vitaxa2006
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:48



Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:26

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
  foxluck написав:Может боятся близости к центрам принятия решений.


Что то не то. Для етого места уж очень низкая цена.

Она низкая только для приезжих. Ты попробуй попасть туда. Квартал полностью окружён военными с кпп

Я на днях гулял там... по парку, упёрся в колючую проволоку

Українофобів і ухилянтів - туди точно не пускають. А їх добре видно здаля, по квадратній морді і олов'яних очах.
Frant
