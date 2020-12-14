Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:02

  Хомякоид написав:
  foxluck написав:
  Хомякоид написав:Не понимаю, что центр обвалился в цене. Обьявления с пейсбука
ПЕЧЕРСЬК.Пропонується до продажу 2-кімнатна квартира в самому центрі Києва на вулиці Шовковичній, кут Лютеранської. Урядовий квартал.

Может боятся близости к центрам принятия решений.


Что то не то. Для етого места уж очень низкая цена.

где ссылка на первоисточник, любитель мУсорок?
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 20:01

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:где ссылка на первоисточник, любитель мУсорок?


Папаша, вас уже совсем маразм добил ?
Забили как поисковиком пользоваться ?

Это ты забил на ссылки )

ИЧСХ ... не ты один такой, набросить на вентилятор, без ссылок ...
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 20:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так я не понял - воздух на Оболони стоит 1,7К/метр, а ляля в эпицентре падения морали(мой любимый райончик) и самом центре жира матери городов руцких - 2К/метр?
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 20:41

  барабашов написав:Так я не понял - воздух на Оболони стоит 1,7К/метр, а ляля в эпицентре падения морали(мой любимый райончик) и самом центре жира матери городов руцких - 2К/метр?

Тобі навіщо ця інформація?
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 05:12

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:где ссылка на первоисточник, любитель мУсорок?


Папаша, вас уже совсем маразм добил ?
Забили как поисковиком пользоваться ?

Это ты забил на ссылки )

ИЧСХ ... не ты один такой, набросить на вентилятор, без ссылок ...


Так будет потверждения где я топил за янука ?
Или опять пустозвонство.

Зачем тебе силка. Ти за время посещени ветки ничего не продал, не купил и здал в аренду.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:50

  Хомякоид написав:
  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:где ссылка на первоисточник, любитель мУсорок?


Папаша, вас уже совсем маразм добил ?
Забили как поисковиком пользоваться ?
Это ты забил на ссылки )

ИЧСХ ... не ты один такой, набросить на вентилятор, без ссылок ...


Так будет потверждения где я топил за янука ?
Или опять пустозвонство.

Зачем тебе силка. Ти за время посещени ветки ничего не продал, не купил и здал в аренду.

Я нашёл обьяву за 10 секунд.
Этот форум я нашёл, потому что мне реально нужен был совет, что покупать.
Периодически пытаюсь обсудить тенденции, чтобы понимать что делать со своей недвижимостью.

Что делает этот чел здесь? Зачем, спрашивается, тебе вообще эта ветка? Тебе не с кем в жизни общаться? Неясно
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Юніт Сіті на цей раз дісталося
  vitaxa2006 написав:Хлопці, ви бачили, як у Києві ціни на квартири взлетіли з початку цього року? Що стало каталізатором? Інфляція бакса у світі, розмови про закінчення війни з рашкою у цьому році чи війна рудого в Ірані? На цьому форумі висловлювали припущення, що військові (їх родини) свої накопичення за 4 роки повномаштабної війни терміново конвертують у бетон у зв'язку з початком обвалу гривні.
Хотів купити для доньки однушку 42м2 у будинку 2013 року (цегляний моноліт) на Оболоні, у кінці минулого року вона коштувала біля 60к (влітку 2024 ціна була біля 50к). Тепер така сама у цьому ж будинку вже 70к+. Такий же метраж, ремонт +/- такий же. Це для прикладу. Кожен рік прибавляє +10К, хоча будинок стає старіший на +1 рік.
Довелося проінвестувати за 75к з ремонтом від забудовника у тій же локації 44м2 у моноліті, що зараз будується. Рука не піднялася дати 75к за квартиру у будинку 2013 року, краще вже 75к за квартиру у будинку вже 2028 року (запланована дата заселення) і на 2м2 більше))) Ризики інвестування у будівництво я знаю, тому це питання сюди не відноситься.
Це по всьому Києву так ціни зросли? Бо поки бачу картину по Оболонському району, але слідкую з кінця 2022 року.
Знайомий казав про Варшавський квартал на Виноградарі, там взагалі пздц: будинки з газобетону, які клепають як на конвейері, через те, що вже 15 років там відкривають метро, зараз однушка 42-44 м2 без ремонту, там коштує майже 100к. Сам, колись, мешкав довго на Виноградарі, не думав, що там така "золота" нерухомість стане.

Сила бренду. "Варшавський" - це Apple від нерухомості. + метро ось-ось відкриють. Може навіть у 2027 (це майже завтра). Але навіть якщо у 2028 чи у 2030 - це також недовго чекати. Ну тобто там все зійшлося. Тому 100К за 42-44 метри без ремонту - це недорого. Як відкриють метро - x2 без варіантів.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ага
Линден обгонит
Г9а будет нервно посасывать
главное ж метро а не древняя ФАУ2 или шо там Королёв скопировал
И что в паркинг Тринити прилетело
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 12:50

  Hotab написав:
  барабашов написав:Так я не понял - воздух на Оболони стоит 1,7К/метр, а ляля в эпицентре падения морали(мой любимый райончик) и самом центре жира матери городов руцких - 2К/метр?

Тобі навіщо ця інформація?

Він хоче дещо продати пану Бєєє
