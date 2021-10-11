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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:34
fox767676 писал(а): airmax78 писал(а): Hotab писал(а):airmax78
Все-таки замість Балкан треба було брати Гатне?
Гатне - ні - воно по інший бік траси. І там немає такого рибного магазина.
Той рибний - новий центр тяжіння, перехопить людські потоки з Республіки та Оушен-Плази. Гадаю і Ви перестанете вагатись і швидше повернетесь до Києва.
Тут форум іхтіологів? Чи рибних гурманів?
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Frant
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:47
Frant писал(а): fox767676 писал(а): airmax78 писал(а):
Гатне - ні - воно по інший бік траси. І там немає такого рибного магазина.
Той рибний - новий центр тяжіння, перехопить людські потоки з Республіки та Оушен-Плази. Гадаю і Ви перестанете вагатись і швидше повернетесь до Києва.
Тут форум іхтіологів? Чи рибних гурманів?
Вы уху ели ?
Кто в Чабанах не бывал - тот ухи не едал
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fox767676
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:51
Хомякоид писал(а):
Колись коли я тільки перщий раз заїхав в ті краї від знаку Київ до знаку Чабанчики були тільки поля і лісополоси.
Було це якихось 15 років тому.
Зараз з періодичністю в квартал відкривається або магазин відомих брендів, або супермаркет або ще щось.
Не знаю де ще магазини відкриваються з такою швидкістю.
Логістика - вогонь!
Аермакс з Відня в Жуляни і прогулочном шагом в культовий Океан в Чабанах, про який ще будуть ходити легенди та знімати серіали
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fox767676
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