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НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Ср 08 июл, 2026 21:39
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України в червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, протидії відмиванню коштів та валютного законодавства.
Дивися повний текст НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штрафи (оновлено)
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