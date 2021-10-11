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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12845128461284712848
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:34

  fox767676 писал(а):
  airmax78 писал(а):
  Hotab писал(а):airmax78
Все-таки замість Балкан треба було брати Гатне?

Гатне - ні - воно по інший бік траси. І там немає такого рибного магазина.


Той рибний - новий центр тяжіння, перехопить людські потоки з Республіки та Оушен-Плази. Гадаю і Ви перестанете вагатись і швидше повернетесь до Києва.

Тут форум іхтіологів? Чи рибних гурманів?
Frant
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:47

  Frant писал(а):
  fox767676 писал(а):
  airmax78 писал(а):Гатне - ні - воно по інший бік траси. І там немає такого рибного магазина.


Той рибний - новий центр тяжіння, перехопить людські потоки з Республіки та Оушен-Плази. Гадаю і Ви перестанете вагатись і швидше повернетесь до Києва.

Тут форум іхтіологів? Чи рибних гурманів?


Вы уху ели ?
Кто в Чабанах не бывал - тот ухи не едал
fox767676
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид писал(а):Колись коли я тільки перщий раз заїхав в ті краї від знаку Київ до знаку Чабанчики були тільки поля і лісополоси.
Було це якихось 15 років тому.
Зараз з періодичністю в квартал відкривається або магазин відомих брендів, або супермаркет або ще щось.
Не знаю де ще магазини відкриваються з такою швидкістю.


Логістика - вогонь!
Аермакс з Відня в Жуляни і прогулочном шагом в культовий Океан в Чабанах, про який ще будуть ходити легенди та знімати серіали
fox767676
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  #<1 ... 12845128461284712848
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