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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:51
Хомякоид писал(а):
Колись коли я тільки перщий раз заїхав в ті краї від знаку Київ до знаку Чабанчики були тільки поля і лісополоси.
Було це якихось 15 років тому.
Зараз з періодичністю в квартал відкривається або магазин відомих брендів, або супермаркет або ще щось.
Не знаю де ще магазини відкриваються з такою швидкістю.
Логістика - вогонь!
Аермакс з Відня в Жуляни і прогулочном шагом в культовий Океан в Чабанах, про який ще будуть ходити легенди та знімати серіали
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fox767676
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:19
fox767676 писал(а): Хомякоид писал(а):
Колись коли я тільки перщий раз заїхав в ті краї від знаку Київ до знаку Чабанчики були тільки поля і лісополоси.
Було це якихось 15 років тому.
Зараз з періодичністю в квартал відкривається або магазин відомих брендів, або супермаркет або ще щось.
Не знаю де ще магазини відкриваються з такою швидкістю.
Логістика - вогонь!
Аермакс з Відня в Жуляни і прогулочном шагом в культовий Океан в Чабанах, про який ще будуть ходити легенди та знімати серіали
Логістика підтягнеться: дотягнуть метро, побудують новий аеропорт. Не такий як Жуляни, а на противагу Борисполю. Бориспіль буде працювати на внутрішні рейси та як база ударних беспілотників, Чабани - міжнародний аеропорт.
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airmax78
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:22
airmax78
один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"
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fox767676
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:29
fox767676 писал(а):airmax78
один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"
Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.
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airmax78
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:41
airmax78 писал(а): fox767676 писал(а):airmax78
один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"
Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.
А Чабаны и Вишнёвое находятся по разные стороны Карпат(ну как бы относительно кадыровцев и бурятов)?
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барабашов
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:50
airmax78 писал(а): fox767676 писал(а):airmax78
один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"
Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.
Як кияни кажуть
"Знав би прикуп - жив би в Чабанах"
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fox767676
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:14
барабашов писал(а): airmax78 писал(а): fox767676 писал(а):airmax78
один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"
Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.
А Чабаны и Вишнёвое находятся по разные стороны Карпат(ну как бы относительно кадыровцев и бурятов)?
Навіщо вам Карпати
Там побудовано рукотворний ландшафтний захист - ЖК Метрополіс і ЖК Грейт
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fox767676
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:17
А Грейт разве не на ЛБ напротив останков Лавры???
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барабашов
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:49
Хтось хоч раз купував чи продавав нерухомість за євро? Просто цікаво. Якось історично склалося, що такі розрахунки зазвичай в доларах, бо євро не дуже стабільна валюта?
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Striker
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 10:51
Striker писал(а):
Хтось хоч раз купував чи продавав нерухомість за євро? Просто цікаво. Якось історично склалося, що такі розрахунки зазвичай в доларах, бо євро не дуже стабільна валюта?
Колись долар сильно просів до євро і хотіли євро. Але недовго.
Я думаю по кросу оптової обмінки у вас перерахують і приймуть євро, якщо будете ними платити.
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Hotab
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