Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"
В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"
В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Цена обьекта и есть ли Е-оселя?
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:31
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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