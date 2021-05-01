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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12847128481284912850
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:45

  vitaxa2006 писал(а):
  Олежан писал(а):
  Бетон писал(а):Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.


что продал и где?


1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе


Чистая прибыль 35куе за 5 лет, по 7куе за год, это по $583 в месяц. На биткоине на 50куе вышло бы больше, но там страшно.
vitaxa2006
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2
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон писал(а):Купили в 05.2021 за 50


десь 11,2% річних
ну таке, як непогана (але далеко не найкраща) прибутковість в оренді
kingkongovets
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2
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:54

  kingkongovets писал(а):
Бетон писал(а):Купили в 05.2021 за 50


десь 11,2% річних
ну таке, як непогана (але далеко не найкраща) прибутковість в оренді


  vitaxa2006 писал(а):Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.

что продал и где?

1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе

Чистая прибыль 35куе за 5 лет, по 7куе за год, это по $583 в месяц. На биткоине на 50куе вышло бы больше, но там страшно.



Знаю людей 25 лет. Помочь нужно было. В какой то степени, я им должен.
Они вообще не верили, что такое бывает. Чертовски рады, что вообще нет кидка.
Купил им сегодня 2к в Н2О 69м2 за 3.65 млн, низкий этаж, вид на о.Небреж.
Сдача 1кв 27г.
После Днепра, сказали, Киев - мегаполис.
Бетон
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас в Киеве новая тема: паркоместа. Ажиотаж еще тот. У нас в ЖК сдают по 7-8 тыс. грн в аренду. За день находится арендатор без проблем. Проинвестировать в строящемся ЖК 2 паркоместа и можна сдавать суммарно по цене 2к средней. Не надо париться про ремонт, про то, что затопят, сломают/украдут мебель/технику, поменяют замки, откажутся выезжать с квартиры. Рисков ноль. Крутая тема, сейчас самое время хватать. Пр ценам, возле меня на Оболони строится ЖК, паркоместа от 24к до 28к (в зависимости от площади). 2 паркоместа будет около 50к. А сдавать можно суммарно как 2к за 80к. И ломаться нечему)))
vitaxa2006
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2
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас в Киеве новая тема: паркоместа. Ажиотаж еще тот. У нас в ЖК сдают по 7-8 тыс. грн в аренду. За день находится арендатор без проблем. Проинвестировать в строящемся ЖК 2 паркоместа и можна сдавать суммарно по цене 2к средней. Не надо париться про ремонт, про то, что затопят, сломают/украдут мебель/технику, поменяют замки, откажутся выезжать с квартиры. Рисков ноль. Крутая тема, сейчас самое время хватать. Пр ценам, возле меня на Оболони строится ЖК, паркоместа от 24к до 28к (в зависимости от площади). 2 паркоместа будет около 50к. А сдавать можно суммарно как 2к за 80к. И ломаться нечему)))
vitaxa2006
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:26

  vitaxa2006 писал(а):Сейчас в Киеве новая тема: паркоместа. Ажиотаж еще тот. У нас в ЖК сдают по 7-8 тыс. грн в аренду. За день находится арендатор без проблем. Проинвестировать в строящемся ЖК 2 паркоместа и можна сдавать суммарно по цене 2к средней. Не надо париться про ремонт, про то, что затопят, сломают/украдут мебель/технику, поменяют замки, откажутся выезжать с квартиры. Рисков ноль. Крутая тема, сейчас самое время хватать. Пр ценам, возле меня на Оболони строится ЖК, паркоместа от 24к до 28к (в зависимости от площади). 2 паркоместа будет около 50к. А сдавать можно суммарно как 2к за 80к. И ломаться нечему)))


Хотя умом психологически не понимаю это ценообразование на кусочки асфальта. У меня капитальный кирпичный гараж рядом с этим ЖК, в котором паркоместа по 24-28к. Так гараж я купил за 8к, у меня в гараже электричество 3 фазы 380В, площадь 3х8м, подвал по всему периметру с высотой потолка 3м. А паркоместо что? Кусочек асфальта 2.5х5.5м (этот стоит 24к) и все? Как 3 моих гаража по цене. Так в гараже я могу зарядить электромобиль, могу взять у председателя кооператива разрешение и надстроить сверху еще 1 этаж по периметру. Могу авто ремонтировать, хранить кучу хлама. Не понимаю....
P.S. И, кстати, аренда такого гаража как у меня около 6 тыс. грн в месяц. То есть, можно купить 3 гаража за цену 1 паркоместа и сдавать суммарно за 18 тыс. грн против 7 тыс. за аренду 1 паркоместа. Тут тоже стоит задуматься.
vitaxa2006
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А места по 8кгрн сейчас разгребают(где кстати точно?) или все 4.5 года войны?
Может до гаража идти от вашего ЖК метров 300, а то и 500, по односторонней тропинке, по которой в спину резко приезжает бусик с удудами???
барабашов
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaxa2006 писал(а):Сейчас в Киеве новая тема: паркоместа. Ажиотаж еще тот. У нас в ЖК сдают по 7-8 тыс. грн в аренду. За день находится арендатор без проблем. Проинвестировать в строящемся ЖК 2 паркоместа и можна сдавать суммарно по цене 2к средней. Не надо париться про ремонт, про то, что затопят, сломают/украдут мебель/технику, поменяют замки, откажутся выезжать с квартиры. Рисков ноль. Крутая тема, сейчас самое время хватать. Пр ценам, возле меня на Оболони строится ЖК, паркоместа от 24к до 28к (в зависимости от площади). 2 паркоместа будет около 50к. А сдавать можно суммарно как 2к за 80к. И ломаться нечему)))
Ну "у вас в ЖК здаються по 7-8к" і те, за скільки буде в якомусь новому ЖК - це дві великі різниці. Все-таки 7-8 тис за оренду паркомісця це чимало, дофіга я б сказав.
Faceless
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:44

  Faceless писал(а):
vitaxa2006 писал(а):Сейчас в Киеве новая тема: паркоместа. Ажиотаж еще тот. У нас в ЖК сдают по 7-8 тыс. грн в аренду. За день находится арендатор без проблем. Проинвестировать в строящемся ЖК 2 паркоместа и можна сдавать суммарно по цене 2к средней. Не надо париться про ремонт, про то, что затопят, сломают/украдут мебель/технику, поменяют замки, откажутся выезжать с квартиры. Рисков ноль. Крутая тема, сейчас самое время хватать. Пр ценам, возле меня на Оболони строится ЖК, паркоместа от 24к до 28к (в зависимости от площади). 2 паркоместа будет около 50к. А сдавать можно суммарно как 2к за 80к. И ломаться нечему)))
Ну "у вас в ЖК здаються по 7-8к" і те, за скільки буде в якомусь новому ЖК - це дві великі різниці. Все-таки 7-8 тис за оренду паркомісця це чимало, дофіга я б сказав.

Паркоместо 100$
Без квартиры не продадут.
25 куе с доходностью 100$ это в 2 раза ниже, чем квартиры
Бетон
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  #<1 ... 12847128481284912850
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