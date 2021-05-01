Добавлено: Сб 11 июл, 2026 09:26

vitaxa2006 писал(а): Сейчас в Киеве новая тема: паркоместа. Ажиотаж еще тот. У нас в ЖК сдают по 7-8 тыс. грн в аренду. За день находится арендатор без проблем. Проинвестировать в строящемся ЖК 2 паркоместа и можна сдавать суммарно по цене 2к средней. Не надо париться про ремонт, про то, что затопят, сломают/украдут мебель/технику, поменяют замки, откажутся выезжать с квартиры. Рисков ноль. Крутая тема, сейчас самое время хватать. Пр ценам, возле меня на Оболони строится ЖК, паркоместа от 24к до 28к (в зависимости от площади). 2 паркоместа будет около 50к. А сдавать можно суммарно как 2к за 80к. И ломаться нечему))) Сейчас в Киеве новая тема: паркоместа. Ажиотаж еще тот. У нас в ЖК сдают по 7-8 тыс. грн в аренду. За день находится арендатор без проблем. Проинвестировать в строящемся ЖК 2 паркоместа и можна сдавать суммарно по цене 2к средней. Не надо париться про ремонт, про то, что затопят, сломают/украдут мебель/технику, поменяют замки, откажутся выезжать с квартиры. Рисков ноль. Крутая тема, сейчас самое время хватать. Пр ценам, возле меня на Оболони строится ЖК, паркоместа от 24к до 28к (в зависимости от площади). 2 паркоместа будет около 50к. А сдавать можно суммарно как 2к за 80к. И ломаться нечему)))

Хотя умом психологически не понимаю это ценообразование на кусочки асфальта. У меня капитальный кирпичный гараж рядом с этим ЖК, в котором паркоместа по 24-28к. Так гараж я купил за 8к, у меня в гараже электричество 3 фазы 380В, площадь 3х8м, подвал по всему периметру с высотой потолка 3м. А паркоместо что? Кусочек асфальта 2.5х5.5м (этот стоит 24к) и все? Как 3 моих гаража по цене. Так в гараже я могу зарядить электромобиль, могу взять у председателя кооператива разрешение и надстроить сверху еще 1 этаж по периметру. Могу авто ремонтировать, хранить кучу хлама. Не понимаю....P.S. И, кстати, аренда такого гаража как у меня около 6 тыс. грн в месяц. То есть, можно купить 3 гаража за цену 1 паркоместа и сдавать суммарно за 18 тыс. грн против 7 тыс. за аренду 1 паркоместа. Тут тоже стоит задуматься.