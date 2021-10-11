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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12848128491285012851
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 11:24

барабашов


Может до гаража идти от вашего ЖК метров 300, а то и 500, по односторонней тропинке, по которой в спину резко приезжает бусик с удудами???


некісло тебе перелякала історія з ударом . Переймаєшся, що не встигнеш показати Резерв+ з непридатністю, розчехлять швидше? Так не ходи на заклики провокаторів - халамидників «наших бʼють , дави ТЦК» , і не потрапиш в такі історії.
Hotab
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 12:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я считаю что бить в затылок исподтишка, даже воевавшему(а не как ты прокосившему) офицеру ВСУ, человека, который не хочет в штрафбат ССырского, недопустимо.
А непонятной титушне так вообще нельзя.
Можно случайно получить переломы костей и не только черепа.
Кто оно, этот «Кугут»такое, что вообще что то у кого требовать?
барабашов
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:00

  барабашов писал(а):Я считаю что бить в затылок исподтишка, даже воевавшему(а не как ты прокосившему) офицеру ВСУ, человека, который не хочет в штрафбат ССырского, недопустимо.
А непонятной титушне так вообще нельзя.
Можно случайно получить переломы костей и не только черепа.
Кто оно, этот «Кугут»такое, что вообще что то у кого требовать?

шановні модератори! а може таку тупу пропаганду протиправних дій проти ЗСУ треба прибирати разом з носіями цього лайна?
Shaman
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 13:33

барабашов


а не как ты прокосившему) офицеру ВСУ,


Дід Фрейд пошльопав пухляша 118 кг-ового по попці.. Бо пухляш памʼятає, як отримав погони офіцера і не став ні дня захищати державу. Тому оговорюється.. І оговорює.

Кто оно,


На відміну від тебе він військовослужбовець ЗСУ.
Але мова була не про те, щоб тебе офіцера вчергове поєлозити жирною мордою по ухилянству. Може ти трохи почнеш читати назви тем і припиниш свої мокрі штани від ТЦК носити всюди не треба??
Hotab
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  #<1 ... 12848128491285012851
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