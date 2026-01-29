Shaman писал(а):.......... ми ще не бачимо насправді РЕАЛЬНИЙ вплив ШІ - почки бачимо бульбашку та завищені очікування. й нас лякають іншою проблемою - нестачею людей - тобто для нас це компенсуючі проблеми...
По ссылке вы не сходили. Там как раз речь о том, что это могут быть не "компенсуючі проблеми". Но вы правы - пока что "РЕАЛЬНИЙ вплив ШІ" виден слабо, всё только начинается.
Ігор Терехов Внаслідок удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі є троє постраждалих. Лікарі вже надають усю необхідну допомогу. 88.6Kviews 10:52
Ігор Терехов Внаслідок удару по цивільному підприємству у Немишлянському районі є троє постраждалих. Лікарі вже надають усю необхідну допомогу. Кількість постраждалих зросла до семи. 91.2Kviews 11:02
Ігор Терехов Війна постійно змінюється. Росія шукає нові способи вбивати мирних людей, тому ми маємо швидко захищати навіть ті місця, які ще вчора не вважали потенційними мішенями. Сьогодні серед таких об’єктів опинилися автозаправні станції.
За роки війни АЗС стали частиною повсякденної стійкості країни. Під час блекаутів вони продовжували працювати, давали людям можливість заправити авто, зарядити телефон, купити воду, їжу та найнеобхідніше. Від їхньої роботи залежать волонтери, служби доставки, малий бізнес і мільйони звичайних людей. Фактично сьогодні АЗС є частиною критичної інфраструктури. Це приватні об’єкти, але їхня безпека давно перестала бути суто приватною справою.
У перші дні повномасштабного вторгнення автозаправний бізнес підставив плече державі. Забезпечував пальним Сили оборони, екстрені служби, комунальні підприємства, працював під обстрілами й робив усе, щоб країна не зупинилася.
Тепер настав час державі підставити плече бізнесу.
Якщо ворог свідомо атакує автозаправні станції, держава не може залишати бізнес із цією проблемою сам на сам. Потрібні спеціальні урядові програми співфінансування, компенсації, пільгове кредитування чи інші механізми, які допоможуть будувати укриття, захищені приміщення для персоналу й відвідувачів та іншу інфраструктуру, здатну зберегти людські життя. Захист об’єктів критичної інфраструктури - це відповідальність не лише їхніх власників, а й держави.
Водночас є рішення, які сам бізнес може запровадити вже зараз - наприклад, роботу операторів у залах. Її варто перебудувати так, щоб люди отримували необхідні товари максимально швидко й не затримувалися на території АЗС довше, ніж це справді необхідно. Це стосується і роботи кас, і видачі товарів, і всієї організації обслуговування. Чим менше часу людина проводить у місці, яке може стати мішенню, тим менший ризик для її життя.
Війна змінює звичні правила. Те, що ще вчора було питанням комфорту чи сервісу, сьогодні стає питанням безпеки. Ми не можемо змінити природу російської агресії. Але можемо зробити все можливе, щоб її удари забирали якомога менше людських життів. 141Kviews 13:40
Ігор Терехов Влучання у заправку в Шевченківському районі - деталі зʼясовуємо. 75.4Kviews 13:52
Ігор Терехов Влучання у заправку в Шевченківському районі - деталі зʼясовуємо. Є постраждалі. 68.9Kviews 13:53
«У нас разрушены сейчас по области, по городу Харьков 74 АЗС. Но это по всей области, в том числе. Поэтому это небольшая цифра. Часть из них разрушена в 2022-м еще году во время оккупации, деоккупации и все остальное. Это всего я имею в виду», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».
Он уточнил, что этой весной и летом пострадали несколько десятков АЗС.
Ігор Терехов Війна змінює звичні правила. Те, що ще вчора було питанням комфорту чи сервісу, сьогодні стає питанням безпеки.Ми не можемо змінити природу російської агресії. Але можемо зробити все можливе, щоб її удари забирали якомога менше людських життів.
За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.
Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
Згодом ОК "Північ" підтвердило інформацію про розшук Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.
Нагадаємо: Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля".