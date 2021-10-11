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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:06
Faceless писал(а):
Так локація. Паркінг поряд, і шлагбаум автоматичний, не треба ото як гараж відкривати закривати.
Так гараж тоже по кнопке открывается. Все что продает застройщик - это все оверпрайс. Реальная цена будет видна на вторичке. Вот когда на вторичке с забитым под завязку паркингом места будут продавать по 24к - тогда поверю. А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более
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2587715
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 14:35
2587715 писал(а): Faceless писал(а):
Так локація. Паркінг поряд, і шлагбаум автоматичний, не треба ото як гараж відкривати закривати.
Так гараж тоже по кнопке открывается. Все что продает застройщик - это все оверпрайс. Реальная цена будет видна на вторичке. Вот когда на вторичке с забитым под завязку паркингом места будут продавать по 24к - тогда поверю. А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более
То дуже модний гараж, те що зазвичай в гаражних кооперативах і близько не автоматизоване, і нема сенсу вкладатися
На вторинці ціни на паркомісця вдвічі вищі.
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Faceless
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 15:18
Faceless писал(а): 2587715 писал(а): Faceless писал(а):
Так локація. Паркінг поряд, і шлагбаум автоматичний, не треба ото як гараж відкривати закривати.
Так гараж тоже по кнопке открывается. Все что продает застройщик - это все оверпрайс. Реальная цена будет видна на вторичке. Вот когда на вторичке с забитым под завязку паркингом места будут продавать по 24к - тогда поверю. А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более
То дуже модний гараж, те що зазвичай в гаражних кооперативах і близько не автоматизоване, і нема сенсу вкладатися
На вторинці ціни на паркомісця вдвічі вищі.
Це як в тому анекдоті - чуєш, Мойша, і цей шлємазл буде вчити нас бізнесу!?
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2587715
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 16:37
2587715 писал(а): Faceless писал(а):
А пока во всех ЖК вижу только 10-20% заполнения, не более
Ну это смотря какие ЖК наверное. У меня снять не реально.В прошлом году интересовался продавали за 30 тысяч.
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посетитель
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 16:57
побачив колись оголошення про продаж комерціі в Покровскому посаді за смішну ціну, подзвонив - а то забудовник -1 поверх паркінгу злити по демпінгу намагається і щось ніхто на бере
а я колись хотів викупати паркінг у Інтергалбуда на Ямській, але мене відмовив знайомий, який займається керуванням банківської конфіскованої нерухомості серед якоі зокрема багато паркомісць,
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kingkongovets
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:22
kingkongovets писал(а):
побачив колись оголошення про продаж комерціі в Покровскому посаді за смішну ціну, подзвонив - а то забудовник -1 поверх паркінгу злити по демпінгу намагається і щось ніхто на бере
а я колись хотів викупати паркінг у Інтергалбуда на Ямській, але мене відмовив знайомий, який займається керуванням банківської конфіскованої нерухомості серед якоі зокрема багато паркомісць,
До 1917-го року можна було закласти в банк маєток під 5% річних за 60% віртості, і все одно дуже багато конфісковували. А зара закладають під 20-25%, то ж не дивно, що відмовив
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2587715
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 18:36
2587715 писал(а):До 1917-го року можна було закласти в банк маєток під 5% річних за 60% віртості, і все одно дуже багато конфісковували. А зара закладають під 20-25%, то ж не дивно, що відмовив
відмовив, бо з калькулятором в руках показав недостатню їх прибутковість, бо якраз і займався їх здачею в оренду і знав ціни в багатьох київських жк
можливо на зараз щось і змінилося, але я в будь якому випадку віддаю перевагу формату b2b перед b2c і дуже радий що не вмочив тоді роги в паркінг на Ямській
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kingkongovets
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kingkongovets
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Добавлено: Вс 12 июл, 2026 06:56
ККЦ, ти геній!
А де твій червоний піджак і триколісний велосипед?
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Frant
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