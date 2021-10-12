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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:04

  Вкладчик1234 написав:
  mustbe написав:Никто сейчас не предлагает онлайн-обмен фунтов ?
Или как и раньше: фунты - только налом, через кассу ?

Обновилось приложение пумба и там добавили фунт

37.50 - 39.50
Маржа 2грн, за удобство приходится платить.
Ну, хоть так
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:59

  mustbe написав:Маржа 2грн, за удобство приходится платить.

У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:02

  klug написав:У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.

Там всё грустно и печально: очень похоже что при оплате идёт конверт через доллар

В связи с чем - вопрос:
Посоветуйте бесплатную карту в фунтах, оплата в интернете с которой происходит напрямую, без комиссий и без конверта через другие валюты.
Раньше с этим отлично справлялась Вика, но увы...
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:03

  mustbe написав:
  klug написав:У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.

Там всё грустно и печально: очень похоже что при оплате идёт конверт через доллар

В связи с чем - вопрос:
Посоветуйте бесплатную карту в фунтах, оплата в интернете с которой происходит напрямую, без комиссий и без конверта через другие валюты.
Раньше с этим отлично справлялась Вика, но увы...


у бабы лизы корона сегодня объявилась, а ей 95 лет как никак ... так что не сиключено, что скоро все фунты с ее портретом станую "ветхими", ибо их придется менять.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:11

  IMPRINTER написав:у бабы лизы корона сегодня объявилась, а ей 95 лет как никак ... так что не сиключено, что скоро все фунты с ее портретом станую "ветхими", ибо их придется менять.

Ну такое, все под богом ходим.
Подведу итог по своим изысканиям на тему фунтовой карты:
1. ТАС-Вика - Небесплатно. Обмен в кедах. Но - честная оплата, без потери на конверте.
2. ПУМБ - Бесплатно. Онлайн-обмен (правда - с нехилой маржой). Но - операции через доллар, с потерями на курсовых разницах.
Других вариантов вообще не вижу.
Пичалька
mustbe
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