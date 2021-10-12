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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:04
Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
Никто сейчас не предлагает онлайн-обмен фунтов ?
Или как и раньше: фунты - только налом, через кассу ?
Обновилось приложение пумба и там добавили фунт
37.50 - 39.50
Маржа 2грн, за удобство приходится платить.
Ну, хоть так
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Додано: Нед 20 лют, 2022 14:59
mustbe написав:
Маржа 2грн, за удобство приходится платить.
У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.
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klug
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:02
klug написав:
У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.
Там всё грустно и печально: очень похоже что при оплате идёт конверт через доллар
В связи с чем - вопрос:
Посоветуйте бесплатную карту в фунтах, оплата в интернете с которой происходит напрямую, без комиссий и без конверта через другие валюты.
Раньше с этим отлично справлялась Вика, но увы...
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Додано: Нед 20 лют, 2022 17:03
mustbe написав: klug написав:
У ЛУМУМБи можуть бути й інші сюрпризи: треба уточнити, чи їх взагалі можна зняти і що там з конвертацією при оплаті.
Там всё грустно и печально: очень похоже что при оплате идёт конверт через доллар
В связи с чем - вопрос:
Посоветуйте бесплатную карту в фунтах, оплата в интернете с которой происходит напрямую, без комиссий и без конверта через другие валюты.
Раньше с этим отлично справлялась Вика, но увы...
у бабы лизы корона сегодня объявилась, а ей 95 лет как никак ... так что не сиключено, что скоро все фунты с ее портретом станую "ветхими", ибо их придется менять.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 20 лют, 2022 17:11
IMPRINTER написав:
у бабы лизы корона сегодня объявилась, а ей 95 лет как никак ... так что не сиключено, что скоро все фунты с ее портретом станую "ветхими", ибо их придется менять.
Ну такое, все под богом ходим.
Подведу итог по своим изысканиям на тему фунтовой карты:
1. ТАС-Вика - Небесплатно. Обмен в кедах. Но - честная оплата, без потери на конверте.
2. ПУМБ - Бесплатно. Онлайн-обмен (правда - с нехилой маржой). Но - операции через доллар, с потерями на курсовых разницах.
Других вариантов вообще не вижу.
Пичалька
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