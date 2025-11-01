Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3019302030213022 Додано: Суб 01 лис, 2025 09:31 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Найвідоміші ІТ компаніх світу не працюють з Україною. Він не міг мати високу посаду. Набільше що міг - бути контрактором - гугли і амазони не наймають з України. Найвідоміші ІТ компаніх світу не працюють з Україною. Він не міг мати високу посаду. Набільше що міг - бути контрактором - гугли і амазони не наймають з України. Расисти? Расисти? 2587715

Додано: Суб 01 лис, 2025 09:42

Тут погоджуюсь: прямо позор якийсь. Невже не можна було замість 400 000$ на рік платити хоча б 1 400 000$ на рік. Ну позор - не позор, але забезпечує своїм працівникам ІТ-никам достойне життя та більш, ніж достойну зарплатню.Правда за це вимагає напружену роботу.Я не далі місяця тому наводив тут приклади досвіду роботи наших українців саме на компанію Amazon.Стисло:Приклад 1. Наш українець почав працювати з компанією на умовах купи-продай. Це було років 10 тому. Зараз має окремий підрозділ під дахом Амазон, в якому на нього працює 97 (девʼяносто сім) працівників. Більшість - українці, та є офіс в одному обласному центрі. Давно не питав, але ще 3…5 років тому там було в штаті 3 співробітника із зарплатнею в 5 000$. Скільки зараз в тому офісі працівників і яка зарплатня не питав - мабуть але більше. Сам приділяю роботі не більше 3-х годин на день: сідає за MacBook, коли жінка на найновішому електричному BMW поїхала до парикмаХерши, та як я розумію контролює процеси. Працювати діти не заважають, бо тримає садівника, дві няні та повара.Ну позор він і такий буває… солодкий та ситий…Приклад 2. Наш українець звільнився з Amazon в травні - перейшов в більш відому компанію з дуже гарної позиції на таку ж (!) гарну позицію. На моє запитання сказав так: «на новому місці значно спокійніше працювати, немає безкінечного смикання та безкінечних «мітингів» які забирають до 80% часу».Приклад 3. Наш українець - випускник університету в США. Працівник Amazon.Зарплатня на рік 400 000$.З них: 190 000$ - на рахунок в банку, 210 000 - акціями компанії з правом розпорядження на свій розсуд.Тут погоджуюсь: прямо позор якийсь. Невже не можна було замість 400 000$ на рік платити хоча б 1 400 000$ на рік. Востаннє редагувалось akurt в Суб 01 лис, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Суб 01 лис, 2025 09:53 Re: Еміграція, заробітчанство
akurt написав: але забезпечує своїм працівникам ІТ-никам достойне життя та більш, ніж достойну зарплатню.

Який совок у вас в голові - то капець)) Ніхто нікому не забезпечує достойне життя - кожен заробляє скільки може там де може. Якщо комусь з кимось вдалось домовитись об'єднати зусилля заради сукупного прибутку - вони то і мають. А якщо вам не вдалось ні з ким ні про що домовитись - то це ваші проблеми, незалежно від того в якій країні ви мешкаєте. Ніхто вам нічого не винен

Додано: Суб 01 лис, 2025 09:55
А ви знаєте, я вірю.

Саме в це.

І підтримую кожне слово, особливо ось ці слова:

«…кожен заробляє скільки може там де може». akurt

