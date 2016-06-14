Не актуально...чекаєм 24 за американця.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 чер, 2020 19:14
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:37
+50грн !
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Додано: Пон 22 чер, 2020 20:40
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
А есть такие?
.......
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:08
Boundless альфа пакетная)
Кешбечные карты!
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:35
курсы лучше в газ мясе
иногда в уллы. Алка менят каждый час курс. Есть вариант отправить СЕП и не поменять по хорошему курсу. Иили скажут "у нас ошибка", возвращайте обратно
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:20
Вопрос владельцам Монобанка: - Скажите пожалуйста, какой сейчас у Моно курс покупки валюты через приложение? Спасибо
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:49
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
https://mustbe.ml/kurs/
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