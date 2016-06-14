Не актуально...чекаєм 24 за американця.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 чер, 2020 19:14
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:37
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Додано: Пон 22 чер, 2020 20:40
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
А есть такие?
.......
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:08
Boundless альфа пакетная)
Кешбечные карты!
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:35
курсы лучше в газ мясе
иногда в уллы. Алка менят каждый час курс. Есть вариант отправить СЕП и не поменять по хорошему курсу. Иили скажут "у нас ошибка", возвращайте обратно
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:20
Вопрос владельцам Монобанка: - Скажите пожалуйста, какой сейчас у Моно курс покупки валюты через приложение? Спасибо
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:49
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
https://mustbe.ml/kurs/
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:19
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
Порекомендуйте, пожалуйста банк для онлайн обмена валют с вменяемым курсом и комиссиями за обмен / снятие.
Основные средства сейчас в Райфе, комиссий нет - но курс обычно с диким спредом.
Был вчеера в ОТР - но там мне рассказали 0.15% за операцию обмена + 1% за снятие, это сьедает всю прелесть на порой вменяемом курсе.
Просмотрел вручную курсы у ряда рекомендумых банков и вот что имеем:
Райф - 27,97/28,33
ПУБМ - 28,00/28,50
Unex - 28.20/28.29
ТАС - 28,18/28,40
Альфа - 28,15/28,33
По курсам привлекательными выглядят Unex и Альфа.
Возможно кто то с ними работает? Какие подведные камни, комисии?
В идеале хотелось бы заводить гривну нал или переводом, дельть обмены в обе соторны и снимать валютный кеш. Какие комисии?
Додано: Вів 22 вер, 2020 18:29
splin172017
На сайтах банків публікують багато різних курсів: курс каси, картковий, онлайн, НБУ, для підприємців. Виглядає та, що не у всіх банків ви знайшли правильний курс. Пропонує ще раз подивитися тут
Особисто я здебільшого використовую ТАС та Укргаз. Міняю та знімаю без комісії, але на неї можна потрапити, якщо попередньо не ознайомитися з тарифами або використовувати непристосовані для цього продукти.
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