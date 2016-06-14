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Какой банк выбрать для
онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 4.5 5 92
Приват
23%
21
Моно
10%
9
УкрСиббанк
4%
4
Конкорд
9%
8
ОТП
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2
Таскомбанк
26%
24
Альфа
22%
20
Альтбанк
0
0
Радабанк
2%
2
А-Банк
2%
2
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 19:14

  ricardo написав:Апну тему.

Не актуально...чекаєм 24 за американця. :)
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:37

  ricardo написав:Апну тему.


будь-який, в якому є рахунки (карти) і 0 комісій + норм. курси :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 20:40

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

greenozon написав:
  ricardo написав:Апну тему.


будь-який, в якому є рахунки (карти) і 0 комісій + норм. курси :)
А есть такие?
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:08

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:20

Вопрос владельцам Монобанка: - Скажите пожалуйста, какой сейчас у Моно курс покупки валюты через приложение? Спасибо
Inna85
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:49

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Inna85 написав:Вопрос владельцам Монобанка: - Скажите пожалуйста, какой сейчас у Моно курс покупки валюты через приложение? Спасибо
https://mustbe.ml/kurs/
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:19

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Порекомендуйте, пожалуйста банк для онлайн обмена валют с вменяемым курсом и комиссиями за обмен / снятие.

Основные средства сейчас в Райфе, комиссий нет - но курс обычно с диким спредом.

Был вчеера в ОТР - но там мне рассказали 0.15% за операцию обмена + 1% за снятие, это сьедает всю прелесть на порой вменяемом курсе.

Просмотрел вручную курсы у ряда рекомендумых банков и вот что имеем:
Райф - 27,97/28,33
ПУБМ - 28,00/28,50
Unex - 28.20/28.29
ТАС - 28,18/28,40
Альфа - 28,15/28,33

По курсам привлекательными выглядят Unex и Альфа.
Возможно кто то с ними работает? Какие подведные камни, комисии?

В идеале хотелось бы заводить гривну нал или переводом, дельть обмены в обе соторны и снимать валютный кеш. Какие комисии?
splin172017
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:29

splin172017
На сайтах банків публікують багато різних курсів: курс каси, картковий, онлайн, НБУ, для підприємців. Виглядає та, що не у всіх банків ви знайшли правильний курс. Пропонує ще раз подивитися тут https://mustbe.ml/kurs/

Особисто я здебільшого використовую ТАС та Укргаз. Міняю та знімаю без комісії, але на неї можна потрапити, якщо попередньо не ознайомитися з тарифами або використовувати непристосовані для цього продукти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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