В ТАС відкривайте карти Велика 5.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:19
splin17, на
В ТАС відкривайте карти Велика 5.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:36
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
[mention]Чорный ворон [/mention] Спасибо за подсказку по ТАС!
Проверил ещё раз только что,
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:48
Скрин можно ?
Неужели курс в приложухе отличается от курса в ИБ ?
Кто может подтвердить/опровергнуть ?
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:50
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
Пожалуйста.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:53
Интересный кейс.
Даже не знаю как его разрулить.
Подождём комментарии
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