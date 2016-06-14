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Какой банк выбрать для
онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 4.5 5 92
Приват
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21
Моно
10%
9
УкрСиббанк
4%
4
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9%
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ОТП
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24
Альфа
22%
20
Альтбанк
0
0
Радабанк
2%
2
А-Банк
2%
2
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:19

splin17, на https://mustbe.ml/kurs/ курси оновлюються щопівгодини.
В ТАС відкривайте карти Велика 5.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:36

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

[mention]Чорный ворон [/mention] Спасибо за подсказку по ТАС!
Проверил ещё раз только что, https://mustbe.ml/kurs/ для Аваля показывает «оффлайн» курс обмена, в приложении отличается в лучшую сторону.


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splin17
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:48

  splin17 написав:Сейчас на mustbe.ml: 27,95/28,35
В приложении Райфа: 27,97/28,33
Так что mustbe.ml тоже не 100% точный.

Скрин можно ?
Неужели курс в приложухе отличается от курса в ИБ ?
Кто может подтвердить/опровергнуть ?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:50

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

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Пожалуйста.


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splin17
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:53

Интересный кейс.
Даже не знаю как его разрулить.
Подождём комментарии
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