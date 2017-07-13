RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сотрудник банка «Хрещатик»
задержан на взятке

Сотрудник банка «Хрещатик» задержан на взятке
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:32

Сотрудник банка «Хрещатик» задержан на взятке

Пропонуємо до обговорення:
Правоохранители задержали начальника управления активами и имуществом ПАО «КБ «Хрещатик» и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме $7 тыс.

Дивися повний текст Сотрудник банка «Хрещатик» задержан на взятке.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87419
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:32

Так этот банк уже давно банкрот, Или???
saweliy722
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 10.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно...
R2 » Пон 04 лют, 2019 16:03
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 16:03
vor12
Кличко розповів, коли відремонтують Хрещатик
R2 » Пон 01 жов, 2018 08:46
2 221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 09:25
Serg-ik
Поліція: невстановлені особи довели банк "Хрещатик" до банкр
R2 » Чет 13 лип, 2017 10:51
3 1036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лип, 2017 11:39
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (600)
19.02.2019 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.