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У Києві планують капітально
відремонтувати Хрещатик —...

У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик —...
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 18:41

У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик —...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують провести капітальний ремонт вулиці Хрещатик, яка розташована на території двох районів Києва - Печерського та Шевченківського. Вартість його складе понад 740 млн гривень.

Дивися повний текст У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик — вартість робіт прагне до мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:01

Re: У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик —...

Капець :(
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 12:49

Re: У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик —...

Я помню, как поменяли асфальт на плитку. После этого при дожде приходилось семенить, т.к. стало очень скользко.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:15

Хрещатик в намного лучшем состоянии, чем другие улицы Киева. Тут задача украсть, а не что-то отремонтировать. У нас так же ЖЭК делает ремонт в подъезде до 3-го этажа, и так уже третий раз, зато другие этажи в хлам убитые стоят. Видно дебилизм неизлечим.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:56

и снова здрасьте. єх педалик...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:32

  ruslan42212 написав:и снова здрасьте. єх педалик...

Чого ви такі дрібні?(с)
Ну подумаєш, мільярд туди, мільярд сюди, Київ багате місто.
І головне, що кияни це підтримують, бо вдруге обрали Кличка мером.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:56

Re: У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик —...

А тепер глибоко вдихніть.
Закінчення робіт грудень 2023р.
Шулявка це децкій сад порівняно з цим.
unicdima
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