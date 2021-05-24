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У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик —...
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Додано: Вів 25 тра, 2021 18:41
Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують провести капітальний ремонт вулиці Хрещатик, яка розташована на території двох районів Києва - Печерського та Шевченківського. Вартість його складе понад 740 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві планують капітально відремонтувати Хрещатик — вартість робіт прагне до мільярда
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R2
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Додано: Сер 26 тра, 2021 12:49
Я помню, как поменяли асфальт на плитку. После этого при дожде приходилось семенить, т.к. стало очень скользко.
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Hella
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Додано: Сер 26 тра, 2021 14:15
Хрещатик в намного лучшем состоянии, чем другие улицы Киева. Тут задача украсть, а не что-то отремонтировать. У нас так же ЖЭК делает ремонт в подъезде до 3-го этажа, и так уже третий раз, зато другие этажи в хлам убитые стоят. Видно дебилизм неизлечим.
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LOKY
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Додано: Сер 26 тра, 2021 15:56
и снова здрасьте. єх педалик...
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ruslan42212
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:32
ruslan42212 написав:
и снова здрасьте. єх педалик...
Чого ви такі дрібні?(с)
Ну подумаєш, мільярд туди, мільярд сюди, Київ багате місто.
І головне, що кияни це підтримують, бо вдруге обрали Кличка мером.
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unicdima
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:56
А тепер глибоко вдихніть.
Закінчення робіт грудень 2023р.
Шулявка це децкій сад порівняно з цим.
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unicdima
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