Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 15:22

katso написав: Patrick написав: Есть IT-компании, где белая зарплата. NetCracker, например

https://jobs.dou.ua/companies/netcracker/reviews/ Есть IT-компании, где белая зарплата. NetCracker, например



Таким компаниям респект



Но только этож их работникам не нравится -вот по этой же ссылке выше второй же отзыв



Из минусов:

...

— Гривневая неиндексируемая зарплата.





Они ж хотят зарплату в баксах переводом "от дяди заграницей" мелкими суммами чтоб не попасть под финмониторинг - и налог платить как ФОП 3 группы - 5% единого налога + 918 грн ЕСВ....



Платить налогов как все остальные - "неизбранные" профессии - 22% ЕСВ + 18% НДФЛ +1.5% военный сбор - они не хотят...



Таким компаниям респектНо только этож их работникам не нравится -вот по этой же ссылке выше второй же отзывОни ж хотят зарплату в баксах переводом "от дяди заграницей" мелкими суммами чтоб не попасть под финмониторинг - и налог платить как ФОП 3 группы - 5% единого налога + 918 грн ЕСВ....Платить налогов как все остальные - "неизбранные" профессии - 22% ЕСВ + 18% НДФЛ +1.5% военный сбор - они не хотят...

Ну ведь уже сто раз разжевали и в рот положили.Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги. Потому что платить с приличных зарплат огромные налоги, а в ответ получить раздолбанные дороги, разруху в образовании и медицине, рассыпающуюся инфраструктуру и абсолютное беззаконие и в конце концов мизерную пенсию (так далеко тоже надо смотреть заранее) - это такое себе удовольствие. Лучше те же налоги платить в цивилизованной стране и чувствовать себя хоть и обычным среди таких же, но человеком, а не ресурсом, как в нашей стране.Некоторых удерживает именно это.Других удерживают другие более приземленные причины: родители, маленькие дети. Есть даже такие, которые еще и про Родину говорят (и не просто так, а на полном серьезе), но таких конечно мало.