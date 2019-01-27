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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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  #<1 ... 678910>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:22

  katso написав:
  Patrick написав:Есть IT-компании, где белая зарплата. NetCracker, например
https://jobs.dou.ua/companies/netcracker/reviews/


Таким компаниям респект :!:

Но только этож их работникам не нравится -вот по этой же ссылке выше второй же отзыв

Из минусов:
...
— Гривневая неиндексируемая зарплата.


Они ж хотят зарплату в баксах переводом "от дяди заграницей" мелкими суммами чтоб не попасть под финмониторинг - и налог платить как ФОП 3 группы - 5% единого налога + 918 грн ЕСВ....

Платить налогов как все остальные - "неизбранные" профессии - 22% ЕСВ + 18% НДФЛ +1.5% военный сбор - они не хотят...

:evil:

Ну ведь уже сто раз разжевали и в рот положили.

Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги. Потому что платить с приличных зарплат огромные налоги, а в ответ получить раздолбанные дороги, разруху в образовании и медицине, рассыпающуюся инфраструктуру и абсолютное беззаконие и в конце концов мизерную пенсию (так далеко тоже надо смотреть заранее) - это такое себе удовольствие. Лучше те же налоги платить в цивилизованной стране и чувствовать себя хоть и обычным среди таких же, но человеком, а не ресурсом, как в нашей стране.
Некоторых удерживает именно это.
Других удерживают другие более приземленные причины: родители, маленькие дети. Есть даже такие, которые еще и про Родину говорят (и не просто так, а на полном серьезе), но таких конечно мало.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:30

  antey718 написав:
  vetka написав:
  bartonn написав:Проблема будет не только с айтишникима, но и с риелтерами, торговцами на рынках, весь сектор обслуживания и т.д. Вообщем еще пару дивизий для работы в Польше украинское правительство сформирует быстро.
Интересно где в Украине з/п 2000долл у айтишников? Мой друг не мог найти больше 1200, сейчас больше года во Вроцлаве работает 3200у.е. и доволен. Из минусов проблема с арендой квартир - их просто не хватает, цена за аренду стремительно растет.

Интересно, кем будут работать риелтеры и торгашня базарная в Европе?


Риелтеры будут искать квартиры понаехавшим айтишникам :D

Я думаю пражские и варшавские риелторы не дадут им это делать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:39

  Imp написав:Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги.
....
Некоторых удерживает именно это.


То есть их удерживает в стране только возможноть неплатить налоги, используя "особенность" профессии? :shock:

Налоги они платить как все не хотят - но жалуются что в стране плохая медицина? :roll:

Пусть уезжают - вон в КПИ сегодня учится (кстати за счет бюджета) еще 5 курсов будущих IT специалистов - https://kpi.ua/fiot - они уж через 2-3-5 лет с радостью пойдут на работу где с 2000 долларов что отстегивает "дядя" заплатят как и все 18+22+1.5% налогов (830 дол) и оставшихся 1170 долларов "на руки" им тоже на жизнь с головой хватит :D
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43

  katso написав:
  Imp написав:Те хорошие айтишники, которые еще остались в Украине, сразу пересмотрят свое решение после ликвидации возможности платить низкие налоги.
....
Некоторых удерживает именно это.


То есть их удерживает в стране только возможноть неплатить налоги, используя "особенность" профессии? :shock:

Налоги они платить как все не хотят - но жалуются что в стране плохая медицина? :roll:

Пусть уезжают - вон в КПИ сегодня учится (кстати за счет бюджета) еще 5 курсов будущих IT специалистов - https://kpi.ua/fiot - они уж через 2-3-5 лет с радостью пойдут на работу где с 2000 долларов что отстегивает "дядя" заплатят как и все 18+22+1.5% налогов (830 дол) и оставшихся 1170 долларов "на руки" им тоже на жизнь с головой хватит :D

Аплодирую стоя! Амбиции они такие :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:54

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  Imp написав:Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.
А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.

Итог: кассиры не имеют никакой возможности работать удаленно, программисты если и не работают удаленно, то исключительно из-за желания работодателя. Разницу улавливаете?

Да что вы говорите? Заходим на любой сайт с вакансиями IT и видим, что вакансий с возможностью работы удаленно около 3%.
Естественно, кассир не может работать удаленно в том же магазине, но он может так же спокойно переехать в другой город/страну и устроится тем же кассиром в местный АТБ.
И то, что вы теоретически можете когда-то поработать удаленно абсолютно не отменяет того факта, что вы все равно остаетесь наемным работником. Таким же зависимым от работодателя, как и кассир в АТБ. Поймите, вы не каста избранных. Вы – такой же наемный персонал. Уедите? Не проблема! Как уже справедливо отметили выше, в КПИ каждый год выпускаются сотни ITшников.
Востаннє редагувалось valme в Чет 21 лют, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:18

  valme написав:
  Imp написав:Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.
А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.

Итог: кассиры не имеют никакой возможности работать удаленно, программисты если и не работают удаленно, то исключительно из-за желания работодателя. Разницу улавливаете?

Да что вы говорите? Заходим на любой сайт с вакансиями IT и видим, что вакансий с возможностью работы удаленно около 3%.
Естественно, кассир не может работать удаленно в том же магазине, но он может так же спокойно переехать в другой город/страну и устроится тем же кассиром в местный АТБ.


3% :D , скорее 30%, есть компании где 80% персонала работает удаленно, и ничего как-то справляются.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:38

  lapay написав:
  Imp написав:Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Кассир без кассы не сможет работать. Охранник без охраняемого объекта не сможет. Поэтому он "привязанный" работник.

Магазини з касами є навіть в занюханих селах по всьому світу, як і потреба в охоронцях, треба тільки мову знати, як і айтішникам.

Кассир не будет закачивать в свой город деньги из другой страны, стимулируя зарубежными деньгами развитие местной экономики, работу магазинов, кафешек, парикмахерских и т.д.
Посмотрите на туристические города. Тысячи кафешек, ресторанов, сувенирных магазинов, впитывающие деньги туристов, создают рабочие места и поднимают экономику. Заграничные деньги остаются в стране, пока их кто-нибудь не вывезет обратно за границу или не закупит импортный товар, например, топливо. По-этому, цена коммуналки, бензина, стоимость проезда, цена хлеба, игрушек, айфонов и вообще всего-всего, зависит как раз, насколько хорошо работают экспортёры, заробитчане, сколько денег привозят туристы, производства замещающие импортные товары и т.д., т.е. все, кто увеличивает к-во валюты в стране
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 21 лют, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:43

  curiousobro написав:Открою вам тайну - они и платят 5%. При этом всё, что только можно засовывают в расходы фирмы, а не личные.

Погуглите какие налоги на дивиденды для физлиц, сильно удивитесь.

Так 5% платиться с оборота. Ни в какие расходы ничего нельзя засунуть. Получил 1 000 000 грн на счёт, изволь уплатить 50 000 грн налога.
А в расходы записывают всё как раз не единщики, а те, кто на общей системе. Получил 1 000 000 грн на счёт, оплатил липовые услуги на тот же миллион какой-нибудь фирме по обналу, или купил себе машину за миллион, якобы для фирмы. В итоге, прибыли нет, платить налоги не с чего.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:44

  safonovstanislav написав:
  lapay написав:
  Imp написав:Вы подменили основной посыл. Работа айтишника не зависит от места дислокации его пятой точки. Кассир без кассы не сможет работать. Охранник без охраняемого объекта не сможет. Поэтому он "привязанный" работник.

Магазини з касами є навіть в занюханих селах по всьому світу, як і потреба в охоронцях, треба тільки мову знати, як і айтішникам.

Кассир не будет закачивать в свой город деньги из другой страны, стимулируя зарубежными деньгами развитие местной экономики, работу магазинов, кафешек, парикмахерских и т.д.
Посмотрите на туристические города. Тысячи кафешек, ресторанов, сувенирных магазинов, впитывающие деньги туристов, создают рабочие места и поднимают экономику. Заграничные деньги остаются в стране, пока их кто-нибудь не вывезет обратно за границу или не закупит импортный товар, например, топливо. По-этому, цена коммуналки, бензина, стоимость проезда, цена хлеба, игрушек, айфонов и вообще всего-всего, зависит как раз, насколько хорошо работают экспортёры, заробитчане, сколько денег привозят туристы, производства замещающие импортные товары и т.д.

Развитие экономики - это производство чего-то в с высокой добавленной стоимостью, а не сфера услуг. Кафешки, магазины и т.д - это в основном ФОПы, которые поднимают лишь экономику своего кармана, а не страны.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:45

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  safonovstanislav написав:Кассир не будет закачивать в свой город деньги из другой страны,

Заробітчани так і роблять, а туристам теж потрібні місцеві касири. І взагалі, гроші не пахнуть, тому і податки не повинні ділити робітників на білих і чорних.
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