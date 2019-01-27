Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 18:54

Немного расскажу как человек, который регулярно набирает, отбирает, релоцирует и т.п.

Факты:

1. Отток кадров шёл, идёт, и будет идти. Подавляющее большинство 14-20 лет НЕ видит себя в этой стране. Причины по пальцам: война, ЗП, инфра и коррупция. Ничего из этого у нас меняться в лучшую сторону не будет... Никогда.

2. При каждой попытке (подчеркнуть) давления на итишников, поток их релокации только увеличивался. Куча, Прыщь, Янык, теперь Порох - кто только не "приходил". Всегда посылали в утиль, ибо это единственная (наверное) отрасль, которую доблесные "отжать" не могут (физически нечего). Хотя и маски шоу периодически пытались устраивать.

3. Текущие фактические налоги итишников в абсолютных цифрах превышают все (немногочисленные) гос предприятия которые что-то производят (не путать с "получить инвестиции, рассовать по карманам и держать на минималке большинство сотрудников (или их душ, ага)"). Ещё при прыщявом пытались договориться по нормальному: "Давайте каждый (подчеркнуть) итишник будет тупо содержать от 5 до 10 пенсов". Целиком содержать! Но... где-же тут кормушка для керманычей? И идею быстро похоронили.

4. Текущая ситуация (это которая 5%) держит тех, у кого либо "якоря", либо ЧСВ с барбершопами в головах. Обычные (адекватные) итишники валят пачками постоянно, с семьями, детьми и т.д. Буквально после объявления этой новости число желающих на релокейт увеличилось ещё на 10% только у нас, оч. маленькой конторки.



Итого, если хватит пороха добраться до итишников:

- проектов, уровень которых итак сильно упал после 14г будет ещё меньше

- подавляющее большинство тупо свалят в ближайшую Польшу, при этом не меняя ни гражданство ни (часто) проекты и работая полностью официально. Ибо сумма налогов выровняется, а инфраструктуры никогда. Упомянутые цены уже давно выровнялись как на аренду, так и на продукты. Кто ещё считает иначе, совет - сами съездите и посмотрите - это сейчас можно сделать даже за минималку.

- качество и ассортимент товаров на полках супермаркетов с 14 года упал сильно, упадёт ещё, ибо целевая аудитория "немного" поменяется.

- кто умеет и может работать - сможет работать везде, без схематоза, без непонятных (а они и сейчас одни из самых запутанных в мире) налогов.

- насколько сильно это повлияет. На кого?)) Кто на минималке, пенсии и откатах в госах - да никак. Кто на инвестициях, частном бизнесе, обслуге и торговле - 100%.