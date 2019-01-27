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Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:54
dimo_0n написав:
Расходы!!! Купи пойди за бабки от наркоты нидвигу в эЛАй
Вы таки думаете, что в Украине примут контроль расходов, депутаты... которые сами от этого и пострадают. Сперва в Украине настанет полная Европа и доходы станут как в Швейцарии, а потом примут контроль расходов. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоится.
Так что голосуйте за экономического гения Порошенко и лет за 30-50 он построит в Украине Европу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: Чет 21 лют, 2019 18:59
AlifeSoft написав:
В результате доллар снова взлетит, зарплата туземцев в Украине упадет до 50-100$, а зарплата IT-шника средняя как была так и останется.
С чего вдруг доллару взлетать? Вы же все равно будете тратить свои доллары в Украине. Каким образом вы будете их заводить в Украину (карточки Payoneer, счета в Эстонии и т.п.) не имеет для курса никакого значения. Вы повлияете на курс только если выедете физически из Украины.
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valme
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:04
AlifeSoft написав:
Вы таки думаете, что в Украине примут контроль расходов, депутаты... которые сами от этого и пострадают. Сперва в Украине настанет полная Европа и доходы станут как в Швейцарии, а потом примут контроль расходов. Так что в ближайшие 50 лет можно не беспокоится.
Я думаю, что начинать менять нужно с себя. Состою в организации, периодически ходим задаем неудобные вопросы, пишем в прокуратуру и СБУ. На депутатство в моем городе нужно 1 млн у.е.. Пока не заработал. Так что пытаемся другими путями.
Что сделали Вы, кроме писанины тут?
Почему Вы еще тут, а не там где трава зеленее? Болеете?
AlifeSoft написав:
Так что голосуйте за экономического гения Порошенко и лет за 30-50 он построит в Украине Европу.
Экономический гений, это когда благодаря папе влез в КПСС, потом прихфатизировал мощностя и попилил заводы на металл? Ну канешно! Куда там Маску то...
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dimo_0n
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:07
valme написав:
С чего вдруг доллару взлетать? Вы же все равно будете тратить свои доллары в Украине. Каким образом вы будете их заводить в Украину (карточки Payoneer, счета в Эстонии и т.п.) не имеет для курса никакого значения. Вы повлияете на курс только если выедете физически из Украины.
Сейчас мы продаем всю валютную выручку
(требование НБУ, для вывода с валютного счета нужно продать валюту и получить гривну, есть геморрой с командировками, но им мало кто пользуется), тогда мы будем заводить только нужное количество под потребности, остальное хранить либо на депозитах европейских банков (британские вроде лучше всего) либо в акциях зарубежных компаний (вместо покупки недвиги как сейчас).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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