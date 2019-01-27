Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:18
Так и я скажу, что от бабушки чемодан с бриллиантами остался и пусть доказывают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:20
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:29
Ну и это не предел, в Венесуэле там вроде было 1 млн% в год инфляции, так что 100 тыс местных тугриков за доллар вполне может быть равновесным курсом. Социалисты никогда не меняются, сперва они думают о бедных, потом у них почему-то получается инфляция, крайняя нищета и голод. А вот у капиталистов почему-то наоборот, правда они думают сперва о богатых.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:36
Я просто думаю что Коболев трепло.. Ниточку улавливаешь? Венесуэла.. У южноамериканцев свои причуды и что с того
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:51
В Украине при Кравчуке тоже вроде инфляция была к близкому значению. В общем в Украине из-за социалистических настроений разница между средней туземной и IT-шными зарплатами будет в 5-20 раз. Если же будут руководить капиталисты типа Порошенко то разница между зарплатами будет сокращаться, но Украина по стандартам будет все ближе и ближе к Европе, вот только они будут думать прежде всего о тех кто зарабатывает деньги, а не о иждивенцах типа пенсов или врачей.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:01
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
На Донбасі в 5 разів більше втратили, чим айтішники заробляють. Там теж думали, що вони всіх годують...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:07
Утратили иждивенцев которые, сидели на субсидиях со всей Украины. В Украине выгодно добывать уголь, если шахтеру платить 100$, все что выше уже не имеет экономической целесообразности. Сейчас в ОРДИЛО шахтерам так и платят, так что контрабас с этих территорий вполне экономически выгоден.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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