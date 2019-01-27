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Посилення правил для ФОП призведе
до еміграції спеціалістів

Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:10

AlifeSoft Так мы про пионерку, а не про чиновников..
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:18

  Patrick написав:AlifeSoft Так мы про пионерку, а не про чиновников..


Так и я скажу, что от бабушки чемодан с бриллиантами остался и пусть доказывают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:20

  AlifeSoft написав:>>Ну жмешься ведь, правда..
Я просто говорю что под 5% вывести деньги проблем вообще нет, все что вы сделаете - это курс доллара под 100, что еще более увеличит зарплаты IT в украинских реалиях.
Коболев, тоже что про 100 говорил, если цену на газ снизить
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:29

  Patrick написав:Коболев, тоже что про 100 говорил, если цену на газ снизить


Ну и это не предел, в Венесуэле там вроде было 1 млн% в год инфляции, так что 100 тыс местных тугриков за доллар вполне может быть равновесным курсом. Социалисты никогда не меняются, сперва они думают о бедных, потом у них почему-то получается инфляция, крайняя нищета и голод. А вот у капиталистов почему-то наоборот, правда они думают сперва о богатых.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:36

Я просто думаю что Коболев трепло.. Ниточку улавливаешь? Венесуэла.. У южноамериканцев свои причуды и что с того
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:51

  Patrick написав:Я просто думаю что Коболев трепло.. Ниточку улавливаешь? Венесуэла.. У южноамериканцев свои причуды и что с того


В Украине при Кравчуке тоже вроде инфляция была к близкому значению. В общем в Украине из-за социалистических настроений разница между средней туземной и IT-шными зарплатами будет в 5-20 раз. Если же будут руководить капиталисты типа Порошенко то разница между зарплатами будет сокращаться, но Украина по стандартам будет все ближе и ближе к Европе, вот только они будут думать прежде всего о тех кто зарабатывает деньги, а не о иждивенцах типа пенсов или врачей.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:01

Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс

  AlifeSoft написав:Ну и это не предел, в Венесуэле там вроде было 1 млн% в год инфляции, так что 100 тыс местных тугриков за доллар вполне может быть равновесным курсом.

На Донбасі в 5 разів більше втратили, чим айтішники заробляють. Там теж думали, що вони всіх годують...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:07

  lapay написав:На Донбасі в 5 разів більше втратили, чим айтішники заробляють. Там теж думали, що вони всіх годують...


Утратили иждивенцев которые, сидели на субсидиях со всей Украины. В Украине выгодно добывать уголь, если шахтеру платить 100$, все что выше уже не имеет экономической целесообразности. Сейчас в ОРДИЛО шахтерам так и платят, так что контрабас с этих территорий вполне экономически выгоден.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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