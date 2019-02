Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44

lapay написав: AlifeSoft написав: Да зарабатывали, только государство им еще вместо налогов доплачивало за то, что они добывают уголь, металлургия и угольная промышленность были самыми субсидиарными. Да зарабатывали, только государство им еще вместо налогов доплачивало за то, что они добывают уголь, металлургия и угольная промышленность были самыми субсидиарными.

Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно. Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно.



А иметь собственных IT-шников это не выгодно? Есть куча стран, где IT выделено в отдельную категорию, где налоги с зарплаты те же 5-8%, причем не нужно возится со схемой СПД. А иметь собственных IT-шников это не выгодно? Есть куча стран, где IT выделено в отдельную категорию, где налоги с зарплаты те же 5-8%, причем не нужно возится со схемой СПД.

