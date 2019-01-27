Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

valme написав:

Imp написав: Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.

А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.



Итог: кассиры не имеют никакой возможности работать удаленно, программисты если и не работают удаленно, то исключительно из-за желания работодателя. Разницу улавливаете? Кассир вообще не имеет возможности работать удаленно.А "офисные наемные работники" программисты - это лишь желание конкретного руководства, потому как им банально хочется контролировать процесс "сидя за спиной". При этом весь процесс можно легко перестроить на удаленную работу. В любой компании. Без исключения.Итог: кассиры не имеют никакой возможности работать удаленно, программисты если и не работают удаленно, то исключительно из-за желания работодателя. Разницу улавливаете?

Да что вы говорите? Заходим на любой сайт с вакансиями IT и видим, что вакансий с возможностью работы удаленно около 3%.Естественно, кассир не может работать удаленно в том же магазине, но он может так же спокойно переехать в другой город/страну и устроится тем же кассиром в местный АТБ.И то, что вы теоретически можете когда-то поработать удаленно абсолютно не отменяет того факта, что вы все равно остаетесь наемным работником. Таким же зависимым от работодателя, как и кассир в АТБ. Поймите, вы не каста избранных. Вы – такой же наемный персонал. Уедите? Не проблема! Как уже справедливо отметили выше, в КПИ каждый год выпускаются сотни ITшников.