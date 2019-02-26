Цифрові активи

Що таке блокчейн простими словами ?
Все частіше ми чуємо малозрозуміле слово блокчейн. Вікіпедія дає наступне пояснення. Блокчейн, тобто ланцюжок блоків транзакцій - розподілена база даних, яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає.
Вірно, але малозрозуміло.
Уявіть собі, що Ви прийшли в якусь державну установу, яка майже не змінилась з радянських часів. Наприклад в поліклініку. Ідете в реєстратуру за своєю карткою, а Вам кажуть, що у Вас немає картки, що Ви можете вікрити нову, заплативши за це всього 30 грн. Ви обурюєтеся і кажете, наприклад, що картка ще тиждень назад була і Ви востаннє залишали її, скажімо, у терапевта і там інформація про Ваші хвороби за останні 10 років. Проходить ще 20 хвилин, з'ясовується, що медсестра взяла у терапевта Вашу картку і кудись понесла, а вона сьогодні вихідна і т. д.
Уявіть собі, що в комп'ютері будь-якого лікаря по всіх лікарнях міста чи країни зберігається на довгі роки інформація про те, хто коли Вашу картку тримав в руках, що там записував, кому і коли передавав. І все це записують не люди, а одна програма, яка і сама копіюється по багатьох комп'ютерах. Так от - все це і є блокчейн. Комп'ютери, на яких записана дана інформація називаються нодами.
Тобто, блокчейн - це набір інформації, коли всі кроки чітко записуються і робляться ще тисячі копій цієї інформації.