RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
EXANTE Кухня или
Реальный брокер?

EXANTE Кухня или Реальный брокер?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:06

  Bezzhenets написав:bulldog-zp
З вводом проблем ніяких. Основні проблеми з виводом грошей з брокерського рахунку...
Ви виводили гроші? У кого є реальні кейси вивода з рахунків ІБ та Екзанте?


вивожу постійно з ІБ. а шо?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5310
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 22:44

trololo Шо.....НИЧЕГО. ПРО ЭКЗАНТЕ СПРАШИВАЛИ.ШО ИБ ПЛАТИТ,ТАК ЭТО ИЗВЕСТНО.
потерпевший
 
Повідомлень: 430
З нами з: 23.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:44

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

Шановні колеги, всім гарного дня. Так гроші з Екзанте вивести можливо, частково виводив, вчора отримав Свіфт.
Завершив свій перший рік торгів через Екзанте. Торгую тупо інтрадей. В середньому 5 угод на день. Улюблені тікери VOO, на Лондоні MHPC. Загалом торгую 15 тікеров на LSE. З 1.09.2020 по 31.08.2021 +79,8%. Заводив спочатку 2к, весною ще 4,5к в влітку ще 0,7к. Заводив через Приват. Вивів весь прибуток 3к за рік учора через Моно. Це так, тіпа хоббі і розваги вранці за кавою на премаркеті та з мобільним додатком вдень під час основної роботи. Докладно про всі плюси і мінуси в наступному пості.
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 08.07.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:55

Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?

Плюси роботи на Екзанте через Універ.
1. Звітність у гривнях, з підрахунками прибутку щодня.
2. Виступає податковим агентом.
3. Кваліфікована підтримка.
4. Халявні ринкові данні. Бо ти є частиною корпоративного клієнта.
Мінуси
1. Котловий рахунок Універ.(Хоча жодного разу не було якихось проблем з доступністю паперів або кеша)
2. Податки автоматично сплачуються державі в момент виведення (спочатку сплачуєте податки, потім отримуєте Свіфт).
3. При виведенні два свіфта ( двойна плата та термін переказу). Екзанте-Універ-Клієнт.
Все інше однакове, що напряму, що через Універ.
Ще слід пам'ятати, що рахунки фізиків в Екзанте в кіпрській юрисдикції, а юриків на Мальті. Були проблеми з заведенням у серпні через санкції ФАТФ на Мальті ( на разі не можу сказати, чи вирішили цю проблему.
На цьому дозвольте відкланятися, пакую речі на Занзібар.
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 08.07.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:00

  bulldog-zp написав:Заводив спочатку 2к, весною ще 4,5к в влітку ще 0,7к. Заводив через Приват.

Декілька питань:
Як стартонули з 2к, на сайті Універ вказує про досутп до іноземних ринків від 10к євро?
Універ в стейментах вказує купівлю-продаж тих самих активів, чи щось інше?
Стейти від Екзанте лтд, чи від Універа?
sonder
 
Повідомлень: 49
З нами з: 15.03.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:09

sonder
Минулого року вхід був від 2к.
У звіті Універа є кожна угода, переведена в гривні.
По бажанню можно отримувати звіти від Екзанте в валюті. Я не замовляв, просто переодично дивлюсь звіти онлайн, більше для того, щоб не пропустити нарахування двд. Двд питання виключно до Екзанте, Універ не має до них відношення і не оподатковує.
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 08.07.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Брокер (иностранный) для посредничества в покупке ЦБ NYSE, N
mahorich » Пон 07 тра, 2018 17:09
7 41977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 18:25
mdsd1
Таможенный брокер
Kate » Пон 29 тра, 2017 14:44
0 3148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 14:44
Kate
Брокер для виходу на європейські фондові площадки.
Anonymous » Нед 31 сер, 2014 11:58
1 8708
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лис, 2014 22:10
Kosh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98374)
26.09.2021 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.