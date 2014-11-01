вивожу постійно з ІБ. а шо?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:06
Додано: Сер 05 тра, 2021 22:44
trololo Шо.....НИЧЕГО. ПРО ЭКЗАНТЕ СПРАШИВАЛИ.ШО ИБ ПЛАТИТ,ТАК ЭТО ИЗВЕСТНО.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:44
Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?
Шановні колеги, всім гарного дня. Так гроші з Екзанте вивести можливо, частково виводив, вчора отримав Свіфт.
Завершив свій перший рік торгів через Екзанте. Торгую тупо інтрадей. В середньому 5 угод на день. Улюблені тікери VOO, на Лондоні MHPC. Загалом торгую 15 тікеров на LSE. З 1.09.2020 по 31.08.2021 +79,8%. Заводив спочатку 2к, весною ще 4,5к в влітку ще 0,7к. Заводив через Приват. Вивів весь прибуток 3к за рік учора через Моно. Це так, тіпа хоббі і розваги вранці за кавою на премаркеті та з мобільним додатком вдень під час основної роботи. Докладно про всі плюси і мінуси в наступному пості.
Додано: Вів 21 вер, 2021 21:55
Re: EXANTE Кухня или Реальный брокер?
Плюси роботи на Екзанте через Універ.
1. Звітність у гривнях, з підрахунками прибутку щодня.
2. Виступає податковим агентом.
3. Кваліфікована підтримка.
4. Халявні ринкові данні. Бо ти є частиною корпоративного клієнта.
Мінуси
1. Котловий рахунок Універ.(Хоча жодного разу не було якихось проблем з доступністю паперів або кеша)
2. Податки автоматично сплачуються державі в момент виведення (спочатку сплачуєте податки, потім отримуєте Свіфт).
3. При виведенні два свіфта ( двойна плата та термін переказу). Екзанте-Універ-Клієнт.
Все інше однакове, що напряму, що через Універ.
Ще слід пам'ятати, що рахунки фізиків в Екзанте в кіпрській юрисдикції, а юриків на Мальті. Були проблеми з заведенням у серпні через санкції ФАТФ на Мальті ( на разі не можу сказати, чи вирішили цю проблему.
На цьому дозвольте відкланятися, пакую речі на Занзібар.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:00
Декілька питань:
Як стартонули з 2к, на сайті Універ вказує про досутп до іноземних ринків від 10к євро?
Універ в стейментах вказує купівлю-продаж тих самих активів, чи щось інше?
Стейти від Екзанте лтд, чи від Універа?
Додано: Суб 25 вер, 2021 23:09
sonder
Минулого року вхід був від 2к.
У звіті Універа є кожна угода, переведена в гривні.
По бажанню можно отримувати звіти від Екзанте в валюті. Я не замовляв, просто переодично дивлюсь звіти онлайн, більше для того, щоб не пропустити нарахування двд. Двд питання виключно до Екзанте, Універ не має до них відношення і не оподатковує.
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