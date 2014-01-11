«Манипуляция тарифами» от Киевстар

Додано: П'ят 08 бер, 2019 23:32

1. Тех, у кого был к примеру «тариф № 1 за 35 грн» переводят на «тариф № 2 за 55 грн». А тех, у кого был «тариф № 2 за 55 грн», переводят на «тариф № 3 за 75 грн». И так далее по аналогии. Чаще всего это активные пользователи (т.е. те, кто постоянно платит и пользуется связью и интернетом). Все эти манипуляции с тарифами мотивируются закрытием тарифов. Однако если посмотреть на картину в целом со стороны группы людей с разными тарифами — сразу становится видно, что тарифы не закрывают, а людям просто принудительно поднимают цены — т.е. меняют тариф на одну ступеньку вверх.

2. Вторая особенность еще веселее: тем, кому подняли цены месяц — два назад, (либо еще раньше) и они перестали пользоваться услугами, либо и до этого не пользовались — им могут предложить понизить тариф! Т.е. у человека сейчас «тариф № 2 за 55 грн», но он не платит и не пользуется. Звоним на 477*1 и там может оказаться «специальное предложение только для вас» перейти на «тариф № 1 за 35 грн» совершенно бесплатно. При этом тем, кого принудительно переводят на тариф дороже, таких опций конечно же не предоставляют!

C 18.03 по 01.04.19 этот тариф закрывается. Пользователи могут изменить свой тариф самостоятельно или будут переведены автоматически на тарифы, которые подобраны согласно потребностям абонента. Дополнительная информация и условия нового тарифа в SMS или по номеру 477*9.

В последние несколько месяцев Киевстар активно закрывает старые тарифы и принудительно переводит тех, кто ими пользовался на более дорогие.Вот и мне сегодня пришла смс о закрытии моего тарифа и принудительного перевода на более дорогой.С одной стороны, нет ничего удивительного — инфляция, сильный рост курса доллара за последние несколько лет и т.д. и тому подобное. Но если бы не одна интересная особенность такого вот «закрытия старых тарифов», о котором пишет Kyivstar.Пообщавшись с несколькими друзьями, знакомыми и родственниками, а также почитав их профильный форум (), выяснилось несколько интересных особенностей:Вот пример одного из таких тарифов:(самое интересное, что его даже найти нельзя через их поиск на странице архива тарифов —).