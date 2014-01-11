«Манипуляция тарифами» от Киевстар

В последние несколько месяцев Киевстар активно закрывает старые тарифы и принудительно переводит тех, кто ими пользовался на более дорогие. Вот и мне сегодня пришла смс о закрытии моего тарифа и принудительного перевода на более дорогой. С одной стороны, нет ничего удивительного — инфляция, сильный рост курса доллара за последние несколько лет и т.д. и тому подобное. Но если бы не одна интересная особенность такого вот «закрытия старых тарифов», о котором пишет Kyivstar.
1. Тех, у кого был к примеру «тариф № 1 за 35 грн» переводят на «тариф № 2 за 55 грн». А тех, у кого был «тариф № 2 за 55 грн», переводят на «тариф № 3 за 75 грн». И так далее по аналогии. Чаще всего это активные пользователи (т.е. те, кто постоянно платит и пользуется связью и интернетом). Все эти манипуляции с тарифами мотивируются закрытием тарифов. Однако если посмотреть на картину в целом со стороны группы людей с разными тарифами — сразу становится видно, что тарифы не закрывают, а людям просто принудительно поднимают цены — т.е. меняют тариф на одну ступеньку вверх.
2. Вторая особенность еще веселее: тем, кому подняли цены месяц — два назад, (либо еще раньше) и они перестали пользоваться услугами, либо и до этого не пользовались — им могут предложить понизить тариф! Т.е. у человека сейчас «тариф № 2 за 55 грн», но он не платит и не пользуется. Звоним на 477*1 и там может оказаться «специальное предложение только для вас» перейти на «тариф № 1 за 35 грн» совершенно бесплатно. При этом тем, кого принудительно переводят на тариф дороже, таких опций конечно же не предоставляют!
C 18.03 по 01.04.19 этот тариф закрывается. Пользователи могут изменить свой тариф самостоятельно или будут переведены автоматически на тарифы, которые подобраны согласно потребностям абонента. Дополнительная информация и условия нового тарифа в SMS или по номеру 477*9.
nbdmitr, они хоть наконец-то запустили полный мобильный безлимит, и на том спасибо, до этого шейп задолбал каждые 3 ГБ :). Правда только на 4G, как говорят, а по факту и в 3G работает великолепно. Клянутся что переводить с 155 грн/мес не будут минимум пол года, поглядим.
киевтар начал обновление ит первого апреля и видимо не спроста--в этот день должна списываться абонплата. она не списалась, обратная связь кормит завтраками, но при этом за всё это я оплачиваю 13 грн в день. 26.03 пришло смс что 01.04 будет снята абонка 150 грн, ну я и пополнил. первого в 19:30 пришло смс что абонплата не снята т.к недостаточно средств, поддержка это обЪясняла обновлением и велела ждать и от сегодня ответили. что смс о 150 грн была технической ошибкой, пакет стоит 200, пополнить счёт я до сих пор не могу, 13 грн в день списываются. На мой железный аргумент "ваша ошибка--не мои проблемы, вы и оплачивайте" они отвечают откровенным бредом, типа: можно ещё в приложении было посмотреть стоимость пакета. Я короче должен мониторить везде сколько мне оплатить дабы не попасть в такую халэпу. и непонятно чё они обновлять решили в день списания абонки?!! И от шо с этим делать чтоб их максимально наказать? все сволочи и падонки (с)