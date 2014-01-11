«Манипуляция тарифами» от Киевстар

Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:48

киевтар начал обновление ит первого апреля и видимо не спроста--в этот день должна списываться абонплата. она не списалась, обратная связь кормит завтраками, но при этом за всё это я оплачиваю 13 грн в день. 26.03 пришло смс что 01.04 будет снята абонка 150 грн, ну я и пополнил. первого в 19:30 пришло смс что абонплата не снята т.к недостаточно средств, поддержка это обЪясняла обновлением и велела ждать и от сегодня ответили. что смс о 150 грн была технической ошибкой, пакет стоит 200, пополнить счёт я до сих пор не могу, 13 грн в день списываются. На мой железный аргумент "ваша ошибка--не мои проблемы, вы и оплачивайте" они отвечают откровенным бредом, типа: можно ещё в приложении было посмотреть стоимость пакета. Я короче должен мониторить везде сколько мне оплатить дабы не попасть в такую халэпу. и непонятно чё они обновлять решили в день списания абонки?!! И от шо с этим делать чтоб их максимально наказать?все сволочи и падонки (с)