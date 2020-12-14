RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:49

  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають.
P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...

Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена

Как страшно жить ...

Ты где только таких покупателей находишь ...

И тебе даже в голову не приходит простая мысль ... если б не они, хрен бы кто у тебя купил ...
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:07

Грейт продаётся.
1к в пятницу за 126 куе ушла
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:52

ремонт на Північному мосту закінчили, сьогодні промчався без тянучек і заторів, кайф
