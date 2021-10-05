Это было раньше так.
Просто была недавно инфа, шо если контора по кодам дияльности идет как коммуналка, то коммиса нема.
Мой ОСББ идет.
Может оно потом комис вернет?
Вот скрин, но не с моей приложухи:
Додано: Нед 14 гру, 2025 13:12
Додано: Пон 15 гру, 2025 12:32
ВIВ
3.9% це комісія за використання кредитних коштів
https://finance.ua/ua/cards/startova-15131-alliance-p
Додано: Пон 15 гру, 2025 12:43
А у них є конвертаційний валютний депозит на 200 тис взагалі? Неможу знайти умови
Додано: Пон 15 гру, 2025 13:34
NDV
Є конвертаційний депозит. Умови такі самі як і для звичайних валютних депозитів за винятком того, що є ліміт НБУ. Просто для поповнення треба обрати гривневу картку
Додано: Пон 15 гру, 2025 13:57
ВIВ
Значить, на карті менше коштів ніж потрібна для платежу. Є така особливість
