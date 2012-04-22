Не совсем понял.
Вы хотите сказать, что если у вкладчика будут 5 депозитов по 200 тыс. гривен в 5 разных банках и все эти 5 банков признают неплатёжеспособными, то фонд вернёт вкладчику всего 200 тыс. гривен?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:18
Re: Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
Не совсем понял.
Вы хотите сказать, что если у вкладчика будут 5 депозитов по 200 тыс. гривен в 5 разных банках и все эти 5 банков признают неплатёжеспособными, то фонд вернёт вкладчику всего 200 тыс. гривен?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:45
GTS
Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента.
JNK [NYSE]
Dividend % 5.54%
Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P is Ba1/BB+/BB+ or below
То есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше.
Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По.
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