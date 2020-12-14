|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 15 вер, 2025 18:45
rjkz написав: Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?
Перевод с карты-на-карту. Банк/страна особого значения не имеют (кроме очевидных "no go" направлений).
И, что бы два раза не вставать: нормальный дисконт - процентов 10-20.
Ну и имеет же значение от чего тот дисконт считать: есть у меня знакомый: где-то на пике 18го-19го купил. Потом на ковидном пике сделал ремонт. Сколько ему нужно скидывать - мне даже считать страшно
2
Додано: Пон 15 вер, 2025 18:48
Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
В банку повинні лежати (у мене лежать) належно оформлені, перекладені, з печатками sources of income. Далі носи /шли.. З p2p нюанс: вони мабуть не бачать що це сам собі, і можуть лібіднутись?
4
4
3
Додано: Вів 16 вер, 2025 00:19
_hunter написав: rjkz написав: Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?
Перевод с карты-на-карту. Банк/страна особого значения не имеют (кроме очевидных "no go" направлений).
И, что бы два раза не вставать: нормальный дисконт - процентов 10-20.
Ну и имеет же значение от чего тот дисконт считать: есть у меня знакомый: где-то на пике 18го-19го купил. Потом на ковидном пике сделал ремонт. Сколько ему нужно скидывать - мне даже считать страшно
Я считаю дисконт от текущих цен на подобное.
То есть, с ценника, условно, в 100 куе надо скидывать 10-20 куе?
Во что кому обошлось - дело десятое.
Закопать в ремонте можно абсолютно любые деньги.
У меня был знакомый, умудрился в свое время потратить только на ванную 58 куевро. Все бы ничего, если-бы это не силикатно-кирпичная десятиэтажка в ныне прилетной локации.
Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
10
5
7
Додано: Вів 16 вер, 2025 00:20
Hotab написав: Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
В банку повинні лежати (у мене лежать) належно оформлені, перекладені, з печатками sources of income. Далі носи /шли.. З p2p нюанс: вони мабуть не бачать що це сам собі, і можуть лібіднутись?
Я так понимаю, это все еще про Польщу?
Додано: Вів 16 вер, 2025 06:10
rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:
Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?
Перевод с карты-на-карту. Банк/страна особого значения не имеют (кроме очевидных "no go" направлений).
И, что бы два раза не вставать: нормальный дисконт - процентов 10-20.
Ну и имеет же значение от чего тот дисконт считать: есть у меня знакомый: где-то на пике 18го-19го купил. Потом на ковидном пике сделал ремонт. Сколько ему нужно скидывать - мне даже считать страшно
Я считаю дисконт от текущих цен на подобное.
То есть, с ценника, условно, в 100 куе надо скидывать 10-20 куе?
Во что кому обошлось - дело десятое.
Закопать в ремонте можно абсолютно любые деньги.
У меня был знакомый, умудрился в свое время потратить только на ванную 58 куевро. Все бы ничего, если-бы это не силикатно-кирпичная десятиэтажка в ныне прилетной локации.
Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
Мається на увазі переказ саме з картки на картку!!!!
До чого вона прив'язана, чи не прив'язана - то справа десята.
Додано: Вів 16 вер, 2025 07:50
rjkz написав: Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?
Перевод с валютной карты укр банка на валютную другой страны через 16 значный номер карты по системе Mastercard или Visa.
Да, можно сразу на американскую.
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:03
rjkz написав:
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
Мається на увазі переказ за допомогою картки по номеру картки. Звісно, всі картки привʼязані до рахунку, але так вийшло, що по номеру рахунку за кордон зараз перекази практично неможливі, а от по номеру картки на іншу картку в межах 100к грн екв в місяць з одного банку можна
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:08
Hotab написав: Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две
В банку повинні лежати (у мене лежать) належно оформлені, перекладені, з печатками sources of income. Далі носи /шли.. З p2p нюанс: вони мабуть не бачать що це сам собі, і можуть лібіднутись?
Воно видно.
Але банківська система побудована так, що сервіс буде кивати гривою, кладіть, а служба безпеки, яка кладе на все і не спілкується з клієнтом, робить що хоче. І ніякі походження коштів їм не указ. Можуть заблокувати саме в момент перерахунку за щось
Додано: Вів 16 вер, 2025 09:30
Бетон написав:
P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много
Прсто украинцу в Европе нельзя быть богаче местных
Он должен быть нищим униженным и оскорбленным, но гидным своей субевропейской миссии.
Но у меня пока полет нормальный
золото на счетах и американская фондах , хотя и говорят что рынок перегрет, это лучше чем кеш, скорей всего кеш будет девальвировать, поэтому приколы 1929 года про чистильщиков сапог и таксистов , когда доллар был обеспечен золотом, сейчас не актуальны. не до сверхприбылей, хотя бы сохранить покупательную способность сбережений
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:00
rjkz написав: _hunter написав: rjkz написав:
Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?
Перевод с карты-на-карту. Банк/страна особого значения не имеют (кроме очевидных "no go" направлений).
И, что бы два раза не вставать: нормальный дисконт - процентов 10-20.
Ну и имеет же значение от чего тот дисконт считать: есть у меня знакомый: где-то на пике 18го-19го купил. Потом на ковидном пике сделал ремонт. Сколько ему нужно скидывать - мне даже считать страшно
Я считаю дисконт от текущих цен на подобное.
То есть, с ценника, условно, в 100 куе надо скидывать 10-20 куе?
Во что кому обошлось - дело десятое.
Закопать в ремонте можно абсолютно любые деньги.
У меня был знакомый, умудрился в свое время потратить только на ванную 58 куевро. Все бы ничего, если-бы это не силикатно-кирпичная десятиэтажка в ныне прилетной локации.
Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
>>> Я считаю дисконт от текущих цен на подобное.
Тут вопрос "что есть подобное"? -- вот как в случае той ванны за пол-сотни евро...
Но, в общем виде да: "берем среднее по рынку, даем скидку - получаем звонки".
Есть у нас тут группа/диаспора: один викинг где-то уже года полтора неспешно продает хату в режиме "я ее за сколько купил - за столько и выставил" -- получил за все время что-то с пару звонков "а можно просмотр организовать?". Летом скинул двадцатку - чуть ли не с десяток звонков от агентов "у нас тут покупатель есть - везите документы".
>>> Любая карта привязана к банковскому счету.
Да, но имеет значение кто/как на тот счет деньги "везет/кладет". В случае P2P этим занимается платежная система (Виза/МК) - и такие переводы Нацбанк то ли не смог то ли не знал как заблокировать. В то же время т.н. стандартные банковские переводы (SWIFT/SEPA ) от физиков - заблокированы. Для разрешения нужно собирать пачку документов вида "а это мне на фарбу"...
